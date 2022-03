Pilar Cebrián, periodista en Polonia: "Las personas más traumadas son las que han dejado a sus padres ancianos en casa"

La periodista aragonesa Pilar Cebrián está cubriendo -para Antena 3- la guerra entre Rusia y Ucrania desde Polonia (en el paso fronterizo de Przemysl, punto de entrada de miles de refugiados). Hasta allí se desplazó el 26 de febrero (dos días después de que comenzara el conflicto bélico) y desde entonces informa diariamente a la audiencia de las "verdaderas" consecuencias humanitarias de la invasión de Moscú.

"Estoy cubriendo el aspecto humanitario, que es muy necesario informar sobre él. Esa es mi misión: enseñar la diáspora del pueblo ucraniano. Son familias que se ven obligadas a separarse y que tienen que dejarlo todo de un día para otro. Las heridas no son solo las de la metralla o el combate bélico sino las heridas del exilio, que pasan de generación en generación y no se curan en décadas", señala Cebrián, especializada en conflictos armados.

Los primeros días comprobó una gestión "bastante organizada" de los ucranianos que llegaban a la frontera con Polonia, pero conforme han pasado las jornadas la situación ha cambiado. "El viernes había 8.000 personas esperando. Lo que más me llama la atención es cómo se está empezando a descontrolar el flujo de refugiados, lo que es síntoma de que se avecina una crisis humanitaria con muy pocos precedentes", sostiene Cebrián, quien al mismo tiempo resalta la movilización de toda Europa en solidaridad con el pueblo ucraniano.

"He visto a españoles, alemanes, daneses, holandeses... llegar con autobuses y caravanas para ofrecer comida, mantas, carritos, etcétera o estar dispuestos a llevarse a sus casas o esperar en ellas a los refugiados que quieran marcharse a otros países europeos. Es posible que esto supere a lo que vimos en 2015, pero en contrapartida estoy viendo una movilización de solidaridad que ojalá la hubiera visto yo en la crisis de los refugiados sirios. Toda Europa está empatizando con los ucranianos y esa es una grandísima noticia. Creo que se ha aprendido de otras crisis humanitarias, pero hay que tener en cuenta que esta es una cuestión cultural y que si la gente no se movilizó por los refugiados sirios es porque se perciben como una cultura y un pueblo mucho más lejado de Occidente de lo que es Ucrania", explica.

Asimismo, la periodista zaragozana destaca la delicada situación en la que llegan esas personas (ante todo mujeres y niños; los hombres de 18 y 60 años no pueden salir y tienen que combatir) tras días esperando en los refugios subterráneos y sufriendo los bombardeos de las tropas rusas. "Cada vez nos encontramos con gente más traumada. Con las personas con las que hablo, las que están más traumadas son las que han dejado a sus padres ancianos en casa; eso me impresiona mucho", confiesa.

Entre las muchas historias que ha conocido estos días, recuerda el caso de una mujer de 80 años que llegó al puesto fronterizo de Przemysl con la cara llena de moratones y sin poder caminar. Tras dos días sin moverse en una cama, al final fue trasladada a un hospital. "Me da mucha pena esas familias que con las prisas se van de sus casas y tienen que tomar la decisión de dejar a alguien en la casa o llevársela consigo. Saben que hay miembros de la familia que no van a aguantar los 3, 4, 5 o 6 días que les va a costar cruzar la frontera", dice.

"No tengo claro que Putin quiera meterse en una guerra de resistencia durante años"

En cuanto a la evolución del conflicto bélico ("que va para largo"), Pilar Cebrián cree que el pueblo ucraniano va a resistir. Lo que no sabe es si el presidente ruso, Vladimir Putin, va a ser capaz de enfrentarse a una guerra "de desgaste de tal calibre". "En una guerra de resistencia, las tropas rusas tienen que ir casa por casa; eso no solo es muy caro sino que va a provocar muchas bajas en su Ejército. Y no tengo claro que Putin quiera meterse en una guerra de resistencia durante años", asegura.