El campo aragonés valora las medidas de Sánchez y pide a Europa reconducir la PAC

Sin dejar de mirar al cielo a la espera de las ansiadas lluvias, el sector agrario no perdió ayer de vista la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso, donde anunció un "plan nacional de respuesta al impacto de la guerra", en el que se incluyen medidas específicas para paliar las graves afecciones que la invasión de Ucrania tendrá sobre la actividad agraria en general, y la ganadera, en particular.

No fue muy concreto el presidente, que se limitó a reseñar que España solicitará a la Unión Europea el uso de todos los medios disponibles para facilitar la oferta de cereales y oleaginosas en los mercados internacionales. Además, "y si fuera necesario" se pedirá la activación del mecanismo de la organización común de mercados agrarios, que cuenta con un fondo de reserva -2.800 millones- concebido para apoyar al sector en caso de crisis que afecten a la producción o la distribución y que puede utilizarse para financiar las medidas excepcionales destinadas a evitar perturbaciones del mercado.

Los representantes de las organizaciones agrarias recibieron con agrado las medidas anunciadas, pero advirtieron -tanto al Ejecutivo central como al comunitario- que toda actuación a corto plazo tiene que ir acompañada de acciones que incentiven la producción, garanticen la supervivencia del modelo familiar y profesional, impulsen las herramientas necesarias para mejorar la productividad de los cultivos -biotecnología incluida- y reduzcan al mínimo la elevada y comprometida dependencia (en ese caso) de las importaciones de cereales.

Y todos ellos coincidieron en la necesidad de que la PAC vuelva a ser esa política productivista que nació con el fin de abastecer a la sociedad de alimentos a unos precios asequibles y que garantizasen un nivel de vida equitativo a la población agrícola.

"Con todo lo que está pasando, se tiene que reconducir la PAC, sus incentivos tienen que ir a la producción y no tanto al verdeo y la condicionalidad", destacó el secretario general de Asaja en Aragón, Ángel Samper, que insistió además en la necesidad de desarrollar una política de agua que garantice las producciones y defendió la aplicación de la biotecnología a la sanidad vegetal para garantizar el rendimiento de los cultivos y el menor uso de fitosanitarios y abonos. "Se esta cuestionando esta herramienta y luego entran productos de terceros países en los se utilizan sin ningún problema", advirtió.

En este mismo sentido se manifestó el presidente de Araga, Jorge Valero, que destacó que a corto plazo habrá que ver en qué mercados puede conseguirse el cereal que España necesita y que hasta ahora llegaba del granero ucraniano. "Todo dependerá de la cosecha de Estados Unidos, de Argentina o de Canadá. El presente es muy complicado", señaló Valero. Pero al líder de esta organización le preocupa también el futuro, por lo que, en su opinión, a largo plazo habrá que volver a una política agraria que impulse las producciones. Y para eso, "habrá que abrir la mano al uso de fertilizantes como los que se usan en otros países", insistió Valero, para quien "no se puede ir ahora hacia lo ecológico, hacia la pequeña producción", por lo que hay que "reorientar" la normativa para que, sin perder la calidad, se consiga una mayor productividad.

Agricultura familiar

Antes de valorar el anuncio de Sánchez, el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, volvió a dejar claro que más que los efectos económicos, "en este momento lo más importante es la seguridad de las personas que viven en territorio ucraniano". Pero dicho esto, fue contundente al reclamar que "de una vez por todas, tras una pandemia y ahora una guerra, nos empezamos a dar cuenta de que el sector agrario es un sector estratégico que no se puede dejar al albur de los conflictos geopolíticos". Valoró que el Gobierno piense en medidas de mercado para hacer frente a la situación, pero insistió en que si estas actuaciones no ponen el foco en el modelo profesional -como ha exigido reiteradamente en la nueva PAC- "no servirán de nada", dijo.

Energía y materias primas

A estas medidas, el secretario general de UPA en Aragón, José Manuel Roche, añadió la necesidad de que el Gobierno trabaje en un plan de actuación ante el incremento de los precios de la energía y las materias primas. "El aumento de los costes puede hacerse insoportable", señaló Roche, que mostró su preocupación por el complicado escenario que se abre para la ganadería, especialmente la integrada (con el potente porcino a la cabeza), en la que el coste del pienso puede llevar, en el peor de los casos, a una reducción de la producción. "Y eso sería un varapalo para la renta agraria de Aragón", apuntó.

A la PAC se refirió también el ministro del ramo, Luis Planas, durante el Consejo extraordinario de Agricultura, en el que defendió la necesidad de que la Comisión Europea estudie medidas para adaptar las ayudas directas al nuevo escenario, "de manera que sea posible aumentar la disponibilidad de superficies destinadas a la producción de cereales y oleaginosas", informó el Ministerio.

Las primeras gotas para el seco cereal



El complicado escenario que dibuja la invasión de Ucrania llega además en un difícil momento para los cerealistas, "muy preocupados" por la sequía que padecen sus cultivos. Ayer se registraron precipitaciones en Aragón, "muy insuficientes", según el sector, que espera que el agua y la nieve llegue en los próximos días, en los que se prevén "lluvias generalizadas que podrán ser generosas".