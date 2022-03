Stellantis no reactivará el turno de noche al 100% y se suspende la contratación de 600 operarios

La dirección de la planta de Opel España en Figueruelas, del grupo Stellantis, ha decidido finalmente no retomar la producción en la línea 1 del turno de noche en el mes de marzo, como había sopesado, después de constatar que sigue teniendo problemas en el suministro de piezas, fundamentalmente los semiconductores. Fuentes de la compañía han confirmado la decisión, que supondrá la suspensión de la contratación de 600 operarios de producción encargada a la firma de recursos humanos Adecco, que ya tenía avanzado el proceso de selección.

"No se va a implantar en marzo la producción en el turno de noche en la línea 1", han confirmado este miércoles fuentes de la empresa tras precisar que el anuncio de que se estudiaría la posibilidad de volver a ensamblar el Opel Crossland y el Citroën C3 Aircross en ese tercer turno obedecía al interés de la compañía en responder a la demanda del mercado, pero que no se había confirmado nada. Los problemas de suministro de semiconductores, que se iniciaron ya el año pasado, no han terminado de solventarse y están obligando a la planta a parar interrumpidamente por falta de piezas, una afección que afecta a las dos líneas, incluida la 2, en la que se ensambla el Opel Corsa.

El objetivo planteado era que se recuperara la producción al 100% en el turno de noche a mediados de marzo. Al no llevar adelante esa medida, se va a flexibilizar la línea 2 de ese turno, de modo que los trabajadores polivalentes de la misma puedan cubrir otros puestos si así se precisa como consecuencia de los obligados parones en la fabricación.

La recuperación del turno de noche al 100% había sido bien recibida por los sindicatos, que quieren que la capacidad productiva de la planta pueda emplearse al máximo. En todo caso, las 600 contrataciones que se iban a hacer eran temporales, si bien la continuidad dependería de la evolución del mercado y las posibilidades de responder a él.

Desde Adecco se explicó semanas atrás que el proceso de selección de operarios para la planta de Stellantis había generado muchísimo interés. El volumen de solicitudes había sido muy elevado y los procesos estaban muy avanzados. La firma de recursos humanos habilitó, además de su oficina de Zaragoza, una en Pedrola para agilizar las entrevistas con posibles candidatos.