Día de las Enfermedades Raras en Zaragoza: "Pedimos una consulta única para evitar el peregrinaje de especialista en especialista"

El parque José Antonio Labordeta de Zaragoza se ha convertido este domingo en el epicentro de las reivindicaciones de las familias con pacientes que sufren enfermedades raras. El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra cada 29 de febrero, una fecha elegida a propósito por su peculiaridad de que aparece en el calendario solo cada cuatro años. Tras dos sin poder celebrar esta jornada por la pandemia, la asociación Somos PERA (Personas y Enfermedades Raras de Aragón) ha querido festejarlo con música swing y actuaciones para niños y, al mismo tiempo, visibilizar su problemática y dar a conocer sus necesidades.

"Pedimos consultas disciplinares para evitar el peregrinaje de las familias de especialista en especialista, es la forma de humanizar la atención sanitaria de este colectivo", ha reclamado Sara Berdejo, presidenta de Somos PERA. El colectivo agrupa a casi un centenar de familias de la Comunidad. Demanda la creación de la figura de un "gestor de casos" para que los afectados "no tengan que ir de un sitio a otro siempre con la carpeta con su historial clínico, cargando con su mochila y contando lo mismo a cada experto que visitan, que exista una coordinación".

Considera que sería una forma de facilitar lo que ya de por sí es un camino largo y duro desde que se empieza a detectar que algo le pasa a un hijo hasta que los médicos le ponen, o no, un nombre y apellido a lo que le ocurre. "Creemos incluso que se ahorraría dinero a la Administración. Ahora te hacen un análisis que te pide un especialista y solo te miran lo que a él le interesa, pero con la misma prueba se podrían observar cuestiones que interesaran a otros", señala. Hay que tener en cuenta que un diagnóstico puede tardar hasta cinco años y algunos son casos únicos que no están ni siquiera estudiados.

El hijo de Mirella García, vicepresidenta de la asociación, padece una encefalopatía epiléptica a la que de momento no le han puesto nombre. Consideran que se trata de una mutación genética, como ocurre en el 80% o 90% de los casos, pero sin saber cuál. Esta madre opina que aunque cada poco a poco se van "ganando pequeñas batallas" y "logrando mejoras", como la cobertura por parte de Sanidad de los gastos en ortopedia, todavía queda "mucho por hacer". Pide más apoyo para afrontar los gastos de terapias que no financia la sanidad pública, como la hidroterapia o la equinoterapia, o los tratamientos complementarios que necesitan muchos niños porque los que reciben en los centros que los atienden no son suficientes.