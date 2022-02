Faci se compromete a rebajar la carga lectiva de los docentes aragoneses esta legislatura

El consejero de Educación, Felipe Faci, se ha comprometido este jueves en el pleno de las Cortes de Aragón a suscribir esta legislatura el acuerdo para la reducción de la carga lectiva del profesorado que no se pudo firmar la anterior. Aunque no ha entrado a explicar las razones por las que finalmente no se alcanzó, sí ha aseguradoque el Gobierno tenía y tiene "la firme voluntad" de hacerlo y que ello no significa que se esté "precarizando" el trabajo de estos profesionales o no se trate a los docentes "como se merecen".

Con este posicionamiento, el responsable de la política educativa autonómica ha respondido a las críticas de los grupos de la oposición que han esgrimido el informe presentado recientemente por Comisiones Obreras en el que se mantiene que el profesorado aragonés "es el peor tratado del país" por su horario, su salario y su inestabilidad laboral. El consejero se ha explayado acerca de la carga lectiva, pero no hecho ninguna referencia concreta al tema económico. En secundaria los docentes demandan una rebaja de la carga lectiva de 20 horas a 18, y en primaria e infanfil de 25 a 23.

Faci ha comparecido a petición propia para informar sobre el desarrollo del pacto social y político en Educación que se firmó en las Cortes el 28 de marzo de 2019. Ha reconocido que "queda trabajo por hacer" y "todo es mejorable". Ha reprochado al PP y a Cs que hayan intentado "devaluar" un documento que "costó esfuerzos y renuncias" y que hoy sería "imposible alcanzar", en referencia a la presencia de Vox en la Cámara, aunque no ha citado expresamente a esta fuerza política en ningún momento.

La bajada en seis puntos desde 2015 de la tasa de abandono escolar prematuro, de un 15% en 2015 a un 12,4% en 2021; las ratios medias de alumnos por aula "de las más bajas del país"; los resultados de los alumnos aragoneses en el informe PISA de 2018 y la apuesta por la FP y la escuela rural son algunos de los logros que ha puesto sobre la mesa el consejero. "Estamos preocupados y ocupados en gestionar la pandemia de covid, pero no hemos dejado de gestionar en el desarrollo del pacto social y político por la Educación", ha concluido.

Los grupos de la oposición han coincidido en reclamarle que concrete el nuevo plan de infraestructuras. Por el PP, Pilar Cortés, ha mencionado los "incumplimientos" del consejero en relación a proposiciones no de ley formuladas por su grupo y aprobadas en la Cámara. Además le ha reprochado que la apuesta por la escuela rural pasa también por atender el transporte de los estudiante y abonar el kilometraje a los maestros "en tiempo y forma". Ha echado mano de la ironía para plantearle que este "problema" a los mejor se soluciona con los helipuertos comarcales que se contemplan en el nuevo plan de transporte sanitario urgente.

El diputado de Ciudadanos, Carlos Trullén, le ha afeado que este pacto político y social es solo "un documento de bases". Asimismo le ha recordado que Educación tiene pendiente cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) respecto a la orden de inclusión que define a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en la que se considera que esta es "demasiado restrictiva". "Hay que mejorarla porque hay alumnos que necesitan este apoyo y no están reconocidos como tal", ha dicho.

Desde Vox, David Arranz ha destacado que su grupo no estaba representado en las Cortes en la anterior legislatura y ha apostado por pacto nacional en materia educativa y rechazado que se utilice la educación como "herramienta de adoctrinamiento".

Por último, Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, ha mencionado algunos de los "incumplimientos" sobre lo recogido en ese pacto, como el relativo a la rebaja de la carga lectiva "bloqueada desde 2016" y la estabilidad de las plantillas ya que, según los datos que maneja esta formación, actualmente hay unos 4.000 docentes en situación de interinidad (la Administración habla de unos 2.900) y con este dato no se va a alcanzar el 8% de tasa de interinidad. Además, ha mencionado que falta por acometer la transformación de las guarderías de la DGA en escuelas infantiles.