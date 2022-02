Estrenan una herramienta que favorece desarrollo cognitivo del alumnado especial

La Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha una herramienta digital para trabajar con alumnado con trastornos del neurodesarrollo y del aprendizaje y mejorar las habilidades cognitivas de niños con necesidades especiales, en torno al 2,96 % de los estudiantes de entre 9 y 16 años en Primaria y Secundaria en España.

El objetivo de este proyecto es diseñar una plataforma online que permita evaluar y optimizar las funciones ejecutivas de este tipo de alumnado, sobre los que ha diseñado una plataforma que parte de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas y de la posibilidad de aplicar aspectos de la Inteligencia Artificial a sus diseños.

Esta plataforma, que se adapta a cada alumno y tiene un formato de juego, busca ser una herramienta “útil y novedosa de uso libre y gratuito para niños con necesidades educativas especiales, pero que también puedan utilizar niños con desarrollos típicos para mejorar sus habilidades cognitivas”, según ha compartido Santos Orejudo Hernández, coordinador Unizar del proyecto, en la presentación a medios.

“El gran potencial que tiene la herramienta es que está diseñada bajo un modelo de evaluación adaptativo-computarizada que permite adecuarse a las capacidades de cada niño, establecer el nivel de punto de partida para mejorar su aprendizaje y diseñar ayudas adaptativas a ese nivel de rendimiento y aprendizaje”, ha asegurado Orejudo.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Zaragoza Juan Carlos Bustamante ha explicado el funcionamiento de esta plataforma, pensada “en principio” para niños de entre 4 y 6 años, en la que “hay que ir consiguiendo objetivos”, en la que es “importante la intervención y evaluación dinámica”, y cobran una “especial” importancia las llamadas de ayuda graduada, que “son apoyos que se le dan al niño para intentar ofrecerle alguna guía que le permita entender mejor la tarea”.

Irene Langarita, coordinadora de la Fundación Down, ha agradecido a las universidades el desarrollo de este proyecto que se encuentra en su primera fase y que todavía tramita las solicitudes de permiso y consentimiento para la participación de los menores, que “sí están motivados porque las pantallas son bastante atractivas”.

Por último, Juan José Navarro, coordinador principal del proyecto, que ahora ejerce como profesor en la Universidad de Sevilla, ha señalado que esta herramienta “ya está disponible en toda la región”, aunque de forma “experimental”.

“La intención es que la herramienta sea accesible para todo el mundo” y que nazca la “vocación de extender su uso a todos los centros de España”, ha confesado.

La plataforma, que nace de un proyecto liderado por investigadores de la Facultad de Educación y que forma parte de la convocatoria Erasmus Plus “KA2- Cooperation for innovation and the Exchange of Good practices”, cuenta con socios en Holanda, República Checa, Eslovaquia, Chipre y en las universidades de Sevilla y Málaga, además de diez entidades y centros de Aragón que colaboran en el proceso de recogida de datos.