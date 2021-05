Los colegios públicos de Zaragoza tienen un 4,6% de alumnos con necesidades especiales y los concertados un 2,7%

De los más de 58.000 alumnos de educación infantil y primaria que hay en Zaragoza, el 60,24% están escolarizados en centros de titularidad pública, mientras que el 39,76% acuden a concertados. Sin embargo, en el caso de los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (Acneaes) el 71,59% están escolarizados en escuelas públicas y el 28,41% en colegios concertados. Con estas cifras, la media de este alumnado en las escuelas públicas se sitúa en un 4,60% y en los concertadas en un 2,76%.

Así lo revela un informe presentado este martes por el sindicato CGT elaborado con datos correspondientes al pasado noviembre de los 142 centros de ambos tipos de titularidad que existen en Zaragoza capital. La organización ha denunciado que este alumnado que necesita de un apoyo específico en las aulas está "claramente desplazado" hacia los centros de titularidad pública.

¿Qué se considera un Acneae en un centro escolar? Es aquel que requiere una atención diferente a la ordinaria por algún tipo de discapacidad o trastorno grave de conducta, por altas capacidades intelectuales, o por su incorporación tardía al sistema educativo español fuera de los plazos habituales. También se incluyen el retraso madurativo, los trastornos del lenguaje, el desconocimiento de la lengua y la desventaja socio-educativa.

Los portavoces de CGT, Patricia Ariza y Héctor Almazán, han reprochado a la DGA que esta situación de "segregación" y desequilibrio, aunque "ha mejorado algo" en los últimos cuatro años, no se aprecia "una diferencia sustancial". Hay que recordar que en el proceso de escolarización del curso 2018-2019 el Departamento de Educación introdujo varios cambios en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que daba la razón a la Asociación de Madres y Padres (Amypa) del Pío XII de Huesca que llegó a rozar un 40% de Acneaes. A raíz de este fallo, se estableció la obligatoriedad de reservar las plazas para estos escolares durante todo el curso, no solo en el periodo de matrícula. Así, estos 'sitios' no los pueden ocupar alumnos ordinarios. "Han pasado cuatro años y este desequilibrio no se ha solucionado", criticó Ariza.

Almazán destacó que de los 10 centros con menor porcentaje de Acneaes solo hay uno público. Así, en este listado figuran el colegio público María Zambrano de Parque Venecia, que acaba de ponerse en marcha y solo cuenta con alumnos de infantil, y el concertado de San Miguel de Casetas. El resto son los concertados de Santa María Reina (0,51%), Escolapias Santa Engracia (0,62%), Cardenal Xavierre, Sagrado Corazón y Calasanz (todos ellos con un 0,94%), Madre María Rosa Molas (0,95%), Romareda y Pompiliano (1,19%), de acuerdo siempre con los datos facilitados por CGT.

Por el contrario, de los 10 colegios con mayor porcentaje de escolares que necesitan algún tipo de apoyo solo hay un concertado, el María Auxiliadora (9%). El resto son públicos: Fernando el Católico (18,45%), Julián San Ibañez (9,13%), Marcos Frechín (9,09%), Gloria Arenillas (8,94%), Santo Domingo (8,38%), José Antonio Labordeta (8,25%), Ramiro Solans (7,98%), Emilio Moreno Calvete (7,96%) y Zalfonada (7,79%). Almazán apuntó que hay concertados que "cumplen", entre los que mencionó también al Cantín y Gamboa (6,90%) y el Agustín Gericó (6,38%).