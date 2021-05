La DGA amplía las becas de movilidad con 200€ adicionales para zonas despobladas

El Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno aragonés ultima la modificación de las becas universitarias, que ahondarán en una mayor vertebración del territorio y serán más sociales. De este modo, una de las principales novedades pivotará sobre las ayudas de movilidad, que se dan en función de la distancia que debe recorrer el alumno desde su residencia hasta el campus en el que estudia. A partir del próximo curso se darán 200 euros adicionales para los que residan en una localidad especialmente afectada por la despoblación. En estos casos se tendrá en cuenta que el factor de movilidad del Índice Sintético de Desarrollo Territorial (ISDT) sea negativo.

Hasta ahora esta beca estaba configurada en tres tramos: 750 euros para los que viven a entre 40 y 100 kilómetros; 950 (entre 101 y 200) y 1.150 (más de 200). En la nueva base reguladora se incluirá otra de 550 euros para los que viven a una distancia de entre 20 y 40 kilómetros. Estas subvenciones seguirán siendo para estudiantes de grados y másteres habilitantes y se establecerá como requisito que el precio por crédito no supere los 80,4 euros en los grados y los 105,20 en los postgrados. Este año se alcanzará, por primera vez, el millón de euros de dotación, mientras que el curso pasado se concedieron 919 por un importe total de más de 780.000 euros. La mayoría (561) se destinaron a estudiar en algunos de los campus de Zaragoza, mientras que 223 se concedieron para instruirse en Huesca y 115 en Teruel. Además, otros 17 universitarios estaban matriculados en la Universidad San Jorge y otros tres en la Escuela Politécnica de La Almunia.

También se modificarán las becas Erasmus, que hasta este año tenían una duración de siete meses y se recibían 250 euros independientemente del país en el que se llevaba a cabo la estancia formativa. En este sentido, la Consejería que dirige Maru Díaz ha elevado a nueve meses el periodo durante el cual se recibe esta ayuda. Además, diferencia la cuantía dependiendo del país al que se vayan. De este modo, los alumnos que cursen su Erasmus en Letonia, Polonia, Lituania o Turquía, entre otros, seguirán percibiendo los 250 euros que están actualmente establecidos. Esta ayuda mensual ascenderá a 300 cuando estudien en Alemania, Francia, Bélgica, Grecia, Italia y Portugal, entre otros. Por su parte, si se instruyen en países como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido o Suecia, la subvención alcanzará los 350 euros mensuales.

Además, a la hora de conceder estas cuantías, aumentará el peso de la renta del solicitante frente a su nota y, debido al cambio normativo que afecta a las subvenciones, se reducirá del 75 al 50% el pago anticipado de la beca. Se abre la posibilidad de añadir una nueva deducción del nivel de renta para las familias monoparentales.

Ampliación de los másteres

La Consejería que dirige Maru Díaz también cuenta con unas ayudas dirigidas a másteres estratégicos que, hasta ahora solo se podían solicitar para postgrados no habilitantes. No obstante, para las siguientes convocatorias se ampliará a algunos másteres habilitantes para el ejercicio de la profesión que se consideren estratégicos, aunque todavía no se ha definido cuáles. Durante el curso pasado se concedieron 115 ayudas de 4.770 euros cada una. De este modo se invirtieron 548.550 euros de los más de 800.000 disponibles. Una situación que se ha repetido en todas las convocatorias y que se podría revertir al ampliar los másteres objeto de ella.

Para finalizar, se prevé la puesta en marcha del programa piloto de becas salario, que estará dotado con 950 euros durante 10 meses. Todavía está por definir cómo se regulará, aunque se estudia que sea necesario haber recibido una beca de estudio del Ministerio de Educación y FP durante el segundo curso de bachillerato; además de conseguir una nota de acceso a la universidad igual o superior a 9 y que sea la primera vez que el estudiante se presente a la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau). En la convocatoria se concretarán los detalles.