Educación analiza hasta 11 posibles casos de acoso escolar desde que comenzó el curso

El Departamento de Educación ha analizado, desde el comienzo del curso académico, un total de 11 posibles casos de acoso escolar, alrededor de la mitad de los notificados durante todo el 2019-2020; aunque todavía quedan dos meses para que finalicen las clases. También se han recibido 73 llamadas frente a las de 290 de un año antes, cuando el teléfono se habilitó para los problemas de convivencia en el hogar derivados del confinamiento. Una tendencia a la baja que se lleva percibiendo desde que en primavera de 2016 se puso en marcha este servicio; pero que contrasta con lo que perciben las asociaciones. "Con la pandemia han crecido los casos de ‘ciberbullying’", alerta Carmen Casarejos, fundadora de la Federación de Familias contra la Violencia en el Medio Educativo (Favme).

El teléfono contra el acoso escolar funciona las 24 horas durante los 365 días del año y está atendido por profesionales de psicología especializados en la materia. La Comunidad fue pionera en contar con este servicio, que ya ha recibido 1.743 llamadas, de las que 244 fueron notificadas como posibles casos. Todas estas notificaciones, puntualizan desde Educación, "reciben un seguimiento por parte de los profesionales del Equipo de Orientación en Convivencia Escolar".

Además, en el curso 2018-2019 se puso en marcha el Observatorio de la Convivencia para ahondar en la prevención y resolución de los conflictos en el aula. Desde entonces también se cuenta con un protocolo de actuación específico para los casos de ‘bullying’, que se activa en el momento en el que hay una solicitud por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa, "garantizando una intervención rápida y eficaz".

Pese a los esfuerzos de la Administración para intentar detectar y prevenir el acoso escolar en los centros educativos, no se ha logrado frenar su expansión a otras áreas de la vida como es internet. "Es necesario un mayor control parental y educar en el uso de las redes sociales", recalca Casarejos, al tiempo que detalla que "no se les puede dar un móvil o un ordenador y no controlar lo que hace". "Además hay que respetar las edades mínimas, como son los 14 años de Facebook", puntualiza.

La implantación de grupos ‘burbuja’ para prevenir los contagios ha sido contraproducente para la prevención del ‘bullying’. "Muchos tenían amistades en otras clases y así sociabilizaban durante el recreo; pero ahora no pueden. Están aislados", subraya la psicóloga. La empatía y educar en la diversidad, incide, son fundamentales para evitar que un adolescente acose o se convierta en espectador: "Hay que enseñarles que lo que le pasa al compañero le duele y que también podría pasarles a ellos". Esta forma de educar es imprescindible y más en el Día Internacional Contra el Acoso Escolar, que se celebra el 2 de mayo.

La psicóloga reconoce que en los últimos años se han dado muchos pasos para visibilizar el ‘bullying’, aunque "todavía quedan muchos más". "Ya no es un estigma y las familias, al fin, comienzan a contar estos problemas. Es la única forma de prevenirlos y solucionarlos", señala. En este sentido, lamenta que, pese a la buena intención de los centros educativos, siempre es la víctima la que tiene que abandonar el colegio o instituto.

En este sentido, la fundadora de Favme enfatiza en la importancia de concienciar a los menores que son víctimas de acoso de que no es su culpa: "Generalmente, cuando abandonan el centro educativo, ya hay otro compañero que entonces se convierte en víctima".