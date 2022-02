Aragonés que salió de Ucrania: "Hay que plantearse la vida desde cero"

El aragonés Arturo Rambla no se despega del teléfono. Una vez tras otra relata las noticias que le llegan a través del móvil sobre la situación en Ucrania, donde residía hasta hace diez días. En la madrugada de este jueves le han llegado los primeros mensajes. "Hoy a las 4.30 o 5.00 nos han empezado a llegar mensajes y noticias a mi teléfono y al de mi mujer. De noche te puede llegar un mensaje y no te molestas en abrirlos, pero al ser continuos te das cuenta de que algo pasa”. No era ninguna novedad tras lo acontecido en los últimos días ni tampoco según lo que había hablado con un amigo diplomático que este miércoles calificó la situación de "preocupación máxima".

"Estoy en un canal de Telegram de actualidad de la ciudad, pero hoy se ha convertido en centro de envío masivo de imágenes y testimonios desde el primer frente de guerra que no son las que llegan a través de agencias. Se trata de los soldados, de gente que va por la calle y le sorprenden tanques rusos cruzando sus pueblos y ciudades, cómo derriban un aviones, cómo se toman prisioneros de los rusos o los propios rehenes que reenvían mensajes", relata Rambla que está en Zaragoza desde hace una semana tras miles de kilómetros al volante.

El 14 de febrero salió de Kiev junto a su esposa ucraniana y sus dos hijos pequeños, de 2 y 10 años, pero en la capital ucraniana se quedaron otros familiares. A pesar del complicado contexto, mantienen el contacto con ellos: "Sabemos que están a salvo porque han salido de la ciudad. Les hemos dado instrucciones para ahorrar el máximo combustible posible, dónde y cómo guardar el coche para que no les roben la gasolina. El pillaje de productos de primera necesidad".

"A nuestra sobrina le han despertado las sirenas de emergencia y después los bombardeos y ráfagas de 'kalashnikov'"

Da un "sí, claro", totalmente rotundo, cuando se le pregunta si esos familiares de Kiev han sentido los primeros bombardeos en el silencio de la noche. "Nuestra sobrina se trasladó a nuestra casa para estar más cómoda y le han despertado, primero, las sirenas de emergencia, que es un ruido atroz y más en una situación prebélica que tiene que ser espantoso –manifiesta, ya que él mismo ha escuchado algún simulacro-. Y después los bombardeos y también ráfagas de 'kalashnikov'... Estaba preocupada, así que ha cogido nuestro coche y, afortunadamente, ha salido a tiempo antes del colapso la ciudad".

Su futuro depende de lo que ocurra en Ucrania

"La idea primera era permanecer y continuar", dijo Rambla hace unos días a la prensa mientras estaba de camino a Aragón, ahora la situación es diferente. "Ayer la idea era regresar a Kiev para un par de días lo antes posible para reorganizar cosas y volver a Ucrania cuando se pudiera. Sin embargo, el planteamiento de hoy es que tenemos que buscar trabajo para tener ingresos aquí. De momento, hay que plantearse la vida desde cero y empezar en Zaragoza. Si aquello termina arreglándose, estupendo, pero si no, estamos aquí", apunta Arturo Rambla. En Ucrania, donde viajó por primera vez en 1996, se había dedicado a un negocio de maderas y en la actualidad trabajaba en el sector de la alimentación.

"Putin lo tiene que hacer de una manera muy higiénica para que sea considerado una invasión de territorio y no una guerra. Lleva muchísimos años preparando este momento y seguramente a la mitad de los cargos públicos y de militares de alto rango es posible que los tenga medio comprados, esto es difícil de demostrar –lamenta este aragonés-. No le están poniendo alfombra roja y poniéndole pasillo, pero mucha resistencia no está habiendo". En este punto hace referencia a que aparentemente solo se están atacando destacamentos militares: "No creo que esto sea una guerra contra la población".