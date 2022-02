Matronas del Servet: "El 20% de los partos de enero fueron de mujeres con covid y eso multiplica el trabajo"

La covid también ha supuesto un esfuerzo extra para las matronas. "El 20% de los partos de enero fueron de mujeres con covid y eso multiplica el trabajo", aseguran Ruth Verges y Belén Sabater, matronas Miguel Servet de Zaragoza. Las 52 profesionales de este hospital aseguran que han realizado un total de 5.000 horas de más durante el año 2021, lo que supone al rededor de 100 horas por enfermera.

"El parto de una mujer con covid bloquea personal. Una matrona lleva más de una mujer de parto, aunque no entre dentro de las recomendaciones de la OMS. En el caso de que esté contagiada, una profesional tiene que estar única y exclusivamente con ella en otra sala para proteger al resto de pacientes que están dilatando", ha asegurado Verges. Algunos días, según han indicado, han tenido hasta dos partos covid al mismo tiempo. Lo cierto es que no solo tiene que permanecer una profesional en todo momento con la paciente sino que además, el resto de compañeras tiene que dar "cobertura". "Si por ejemplo la mujer es diabética, el resto de matronas nos tenemos que encargar de preparar la medicación y de otras cuestiones", ha aclarado Sabater

Según denuncian, a pesar de que la carga de trabajo ha aumentado con la pandemia, no se ha reforzado el personal. "Hemos estado mucho profesionales de baja y no lo han cubierto. Hay gente que ha doblado turnos para que el servicio no estuvieses descubierto", ha señalado Verges. Además, ha asegurado, cuando han pedido una compensación, no han recibido una respuesta positiva. "Algunas han estado hasta 24 horas seguidas y nos dijeron que nadie nos había puesto una pistola en el pecho para quedarnos cubriendo el servicio", ha añadido

"Yo como matrona ha habido días que he tenido miedo y he pensado que todo ha salido bien porque tenemos un ángel de la guarda. No queremos que ninguna familia tenga ninguna desgracia ni quiero acabar delante de un juez", ha afirmado, haciendo alusión a la falta de personal. Durante la pandemia, ha afirmado Sabater, hay días que han estado "por debajo de los servicios mínimos".