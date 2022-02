El presente y futuro de la fruta está en La Almunia

El aula magna de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina ha vuelto a ser durante esta semana escenario para analizar el presente y el futuro del sector frutícola dentro de las Jornadas Técnicas de Fruticultura. Esta cita de periodicidad bienal, organizada por la Asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro, ha alcanzado este año su sexta edición y lo ha hecho amoldándose a los cambios derivados de la pandemia, lo que no ha impedido que la cifra de asistencia sea la tercera más alta de todo su periplo: más de 150 participantes.

"Estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido. Especialmente con la asistencia media, que está siendo más alta de lo habitual. En cifras globales, en 2018 hubo más de 200 personas, hubo otra de 170 y esta con 155 después de todo lo que ha pasado", reconocía Agustín Sánchez, gerente de Aeamde. En su caso, recordaba que "la edición de 2020 acabó cuando el Mobile World Congress de Barcelona anunció que se cancelaba y hemos regresado justo cuando ha caído la séptima ola".

De una edición a otra, el cambio ha sido completo, asumía Sánchez ya que "desde el punto de vista organizativo ha sido un vuelco". "Hasta que no llega la persona que hace la ponencia no sabes si te va a llamar, te va a decir que está confinada y tienes que suspenderlo".

Entre las 14 charlas y mesas redondas incluidas en la programación, la dedicada a la reforma laboral y sus consecuencias en el sector frutícola era una de las más esperadas por las reticencias y dudas dentro del sector. Bajo el epígrafe ‘Relaciones laborales: un cambio de paradigma’, Román García Oliver, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Aragón, buscó apaciguar parte de esas cuestiones.

"Las jornadas tienen un carácter multidisciplinar. Es su esencia. El mayor reto es mantener el nivel de los ponentes"

"Aquí habla de innovación. Esta reforma laboral fomenta que se ordenen las necesidades de mano de obra, que es el factor humano. Por lo tanto es un ámbito más en el que hay que innovar, porque es un factor más de competitividad", argumentaba García Oliver. En este sentido, subrayaba que los cambios "refuerzan el carácter preferente del contrato indefinido y limitan los temporales, algo que no es nuevo".

De igual forma, explicaba que "tendrán que hacer un análisis más detenido de la evolución de su plantilla antes de empezar la temporada", lo que implica que "la estabilidad se puede dar a través de fijos discontinuos, si son los que vienen cada año, y oscilar con temporales en los picos". "Si es algo que se repite todas las temporadas, hay que hacer un esfuerzo para tener un suelo mínimo de fijos y, cuando estos fallen, recurrir a otros", valoraba.

"La norma no exige que ocupes si no tienes trabajo. Puedes no llamarlo porque no lo necesites ese año y sí al que viene, o que esté trabajando hasta que finalice la actividad. No es un compromiso de actividad permanente durante todo el periodo", matizaba en referencia a posibles inclemencias sobrevenidas o incluso adelantos de campaña.

Entre algunos asistentes, como Javier Tomey, los ‘peros’ los situaba en que estos cambios "van a suponer más gastos, por la burocracia" y también en que "el salario mínimo subirá el coste".