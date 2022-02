La Interpol recurre a nuevas tecnologías para localizar 70 obras de arte robadas en Aragón

La Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, se ha subido también al carro de las nuevas tecnologías y ha puesto en 'busca y captura' más de 52.000 bienes culturales que han sido robados en 134 países. En un intento de implicar a los ciudadanos en la localización de objetos que fueron robados hace décadas, en algún caso incluso más de medio siglo, ha publicado en la red todas estas piezas, con fotos e información, alrededor de 70 de ellas sustraídas en Aragón. Un número que permanece invariable desde antes de la pandemia.

La aplicación móvil ID-Art ayuda a descubrir bienes culturales robados, reducir el tráfico ilícito y aumentar la probabilidad de recuperar los objetos sustraídos. Incluye imágenes, descripciones y detalles de los objetos y ofrece la opción de seleccionar los objetos por países, aunque no permite ir al detalle y seleccionar por lugar concreto de procedencia. Los ciudadanos pueden así comprobar si un objeto ha sido robado e informar desde su propio dispositivo móvil en caso de poseer información sobre una pieza que ayude a esclarecer la investigación. La aplicación es gratuita y anónima y está accesible en inglés, francés, árabe y español, las lenguas oficiales de la Interpol.

En el caso de Aragón, la base de datos incorpora pinturas y, sobre todo, esculturas, procedentes en la mayoría de los casos de iglesias, que han sido robadas en los últimos cincuenta años. A pesar del tiempo transcurrido, y de que los delitos prescriben, y como consecuencia su pena, las investigaciones, que se realizan de manera coordinada entre los grupos especializados de las fuerzas de seguridad del Estado, siguen abiertas.

Zaragoza. Talla de madera de estilo románico, datada en torno a 1150.#Torrijo del Campo (Teruel). Pintura religiosa sobre madera. HA

No hay pistas del robo del tesoro de la antigua catedral de Roda de Isábena perpetrado por Erik el Belga en diciembre de 1979 o de la desaparición de un gran tapiz de la escuela francesa de Gobelins en Castejón de Monegros. Mejor final tuvieron tres relieves que fueron sustraídos en 1989 del retablo de la iglesia Santa María la Mayor de Olvés. La casualidad quiso que una casa de subastas de Barcelona encargara un informe de las piezas a un historiador que no tuvo ninguna duda de su procedencia. Hoy se custodian en el Museo de la Colegiata de Santa María de Calatayud a la espera de que la autoridad judicial decida su destino. El azar ayudó también a descubrir que la tabla gótica que se conservaba en Bulbuente, que salió del templo en 1954 para someterse a una restauración, era en realidad una copia. Se destapó el ‘cambiazo’ tras la solicitud de un particular al Ministerio de Cultura para exportar la obra.

Roda de Isábena (Huesca). Herraje central de esmalte y cobre perteneciente a un cofre. Una de las piezas robadas por Erik el Belga en 1979. HA

"El verdadero amante del arte nunca es amante del delito"

"Es difícil dar con el paradero de las piezas que fueron robadas hace cincuenta años", en una época en la que no existía control, muchos bienes no estaban catalogados y los hurtos se cometían en iglesias o ermitas de lugares despoblados. De muchos objetos, incluso, no hay imágenes y si se conservan son en blanco y negro y de poca calidad. Para Fernando Sánchez Pellicer, jefe del Grupo de Delincuencia Organizada de la Policía Nacional de Zaragoza y delegado regional de Patrimonio Histórico, "por eso, precisamente, es importante abrir las bases de datos sobre objetos robados a los ciudadanos". Según reconoce, muchas veces son los propios compradores los que dan la voz de alarma: "El verdadero amante del arte nunca es amante del delito, y no quiere poseer una pieza cuya procedencia es ilícita".

Romanos (Zaragoza). Estatua en madera policromada del siglo XIV. HA

El circuito que hay detrás de una sustracción, dice, comienza con su salida al mercado negro: "El propietario ilegítimo lo vende a otra persona que, entonces, se convierte en legítimo y no sabe que la pieza procede de un robo. Después pasa a cuartas, quintas manos, que son las que, a la hora de iniciar el proceso para su venta, descubren la verdad". Y son ellas, precisamente, los que "dan el aviso" que permite a los grupos especializados de las fuerzas de seguridad del Estado recuperar la pieza, publicitarla y que la gente la conozca para intentar averiguar su procedencia.

Torrijo del Campo (Teruel). Pintura religiosa sobre madera. HA

"Últimamente estamos teniendo denuncias de herederos de artistas que consideran que la obra que se está tratando de vender no era original de esta persona, y se procede a abrir una investigación. La mayoría de las veces no existe el delito porque el que lo está intentando vender o subastar desconoce esa falsedad de esa obra. Tenemos varios casos que han sucedido en Zaragoza de esculturas y pinturas, pero no puedo adelantar más datos", asegura.