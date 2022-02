Las bodas resurgen con fuerza en Aragón aunque con incertidumbre por la pandemia

En unas semanas, comienza el periodo del año en el que se suelen celebrar las bodas -de marzo a noviembre- y previsiblemente, este año será, como mínimo, "mejor" que los dos últimos. A los casamientos que no se pudieron celebrar durante 2020 y 2021, se suman las parejas que tenían pensado contraer matrimonio este año. La relajación de medidas y el descenso de la incidencia del virus hace que las condiciones sean las "ideales" para retomar las celebraciones.

Restaurantes, tiendas de vestidos, iglesias, e incluso, agencias de viajes, ya han percibido un incremento en la demanda. Desde HORECA -Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Zaragoza- señalan que no se recuperarán las cifras prepandemia -se facturará un 30% menos que en 2019- pero aseguran que "si se celebran todas las bodas que están reservadas, será un buen años".

"Tenemos muchas reservas para este año, pero tenemos la incertidumbre de si se podrá celebrar todo o no", apunta Iván Acedo, propietario del Aura. A día de hoy, las bodas siguen siendo de menos comensales que antes de la pandemia. "Antes si decían que había 150 invitados, fallaban como mucho 20. Ahora, se quedan sin venir 80. Todo eso es dinero que dejas de facturar", subraya.

Por su parte, El Cachirulo, otro de los establecimientos más tradicionales que acoge eventos de este tipo, no tienen ni un sábado libre este año. "Están reservando para viernes y domingos, algo que no suele ser habitual, pero como para 2022 no tenemos ningún sábado libre, no podemos ofrecer otra cosa", aseguró Luigi Cecineli, el metre responsable. Para el 2023, ya tienen el 30% de los días reservados y en estos dos últimos meses han cerrado 50 nuevas bodas. "Estamos muy contentos porque la gente tiene muchas ganas de celebrar", afirmó. Sin embargo, asegura que tienen "los pies sobre la tierra". "Esta situación de alegría ya la hemos vivido en otras ocasiones durante la pandemia y terminó mal. No queremos que nos vuelvan a cancelar los eventos por las restricciones", reconoce.

Vestidos de novia

Si se celebran más bodas, también se compran más vestidos de novia. "Entre las bodas atrasadas y las que vienen, hemos notado un importante incremento de ventas estos dos últimos meses. A día de hoy, estamos en niveles de 2019, y eso que fue un buen año", recuerda Ana Robres, directora de la tienda Rosa Clara de Zaragoza. En cuanto al presupuesto de las clientes, no han percibido cambios desde que comenzó la pandemia. "Están las que piden vestidos de 2.000 euros y las que no miran el precio", añade.

Las hermanas Begoña y Pilar Muñoz son las propietarias de Sisina, una tradicional tienda de vestidos para ocasiones especiales. "Hemos sufrido mucho durante la covid. Somos un sector olvidado pero ahora estamos contentas porque los casamientos se están retomando y lo estamos notando mucho", aclara Begoña Muñoz. Ahora, cuenta, es momento de hacer "arreglos". "Muchas parejas pensaban casarse y luego tener hijos y al final lo han hecho al revés, entonces hay que apañar los trajes", afirma.

Las ‘wedding planner’ son, en muchos casos, las principales artífices de que las bodas vayan según lo esperado. "Para este año tenemos más bodas que en 2019 y hemos tenido que ampliar el equipo en un 50%. La gente quiere eventos más especiales y recurren a nosotras para que lo hagamos realidad", precisa Rebeca Tabarras, organizadora de bodas.

Después de una boda, casi siempre hay un viaje. "Las lunas de miel son las reservas que más se están haciendo a largo plazo. Estamos en cifras de años como 2017 o 2018", aseguraron desde Viajes Zanzibar. A pesar de que Asia es un destino solicitado, las parejas que tenían pensado visitar el continente han tenido que modificar el plan porque algunos países continúan cerrados por la covid.

Alta demanda en los templos

Las iglesias también han notado un repunte importante en los últimos meses. Por ejemplo, la Basílica de Santa Engracia, en Zaragoza, batirá un récord histórico de casamientos este año. "Tenemos el triple de bodas que otros años. De normal, también antes de la covid, celebrábamos una 35 bodas al año y este ya tenemos 100 reservas", asegura el párroco, D. Santiago Aparicio. En la Basílica de San Lorenzo, en Huesca, "muchas" parejas se acercan a preguntar por fechas. "Desde que se relajaron las medidas, hemos notado un incremento de peticiones", señala el párroco, D. Manuel Malo.

"Tras aplazarla, he perdido un poco la ilusión"

Javier Jiménez y Mª Paz Quílez se casaran finalmente el 4 de junio de 2022. Su fecha inicial era en mayo de 2021, sin embargo, la covid truncó su día. "Después de tener que aplazar la boda, he perdido un poco la ilusión porque en realidad, ya nos hemos casado por lo civil", señala Quílez.

"Cuando comenzó la pandemia nunca nos imaginábamos que duraría tanto. De hecho, pensamos que tendríamos más tiempo para preparar bien el evento. Ya en 2020, teníamos todo listo", recuerda . Sin embargo, iban pasando las semanas y los meses y los casos de coronavirus subían y bajaban pero nunca remitían por completo.

"Buscábamos contactar con otras parejas que hubiesen celebrado la boda en la misma finca que habíamos reservado nosotros y les preguntábamos qué medidas covid tenían", asegura.

Jiménez y Quílez tenían 250 invitados y por entonces, solo se permitía un máximo de 50 personas. "En marzo -tres meses antes- decidimos anularla", cuenta.

En ese momento, pensaron en otro día para celebrar la boda. "Estaban todas las fechas llenas, nos daban viernes y domingo y en invierno. Por suerte, se quedó un día libre en la finca que teníamos reservada y la pudimos mover", aclara.

La pandemia también modificó sus planes para el viaje de novios. "Queríamos ir a Asia, pero hay muchos países que aún están cerrados y nos hemos tenido que ajustar a las circunstancias. Finalmente, hemos decidido ir al oeste de Estados Unidos", explica Quílez.