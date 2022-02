La DGA realiza más de 600 controles al año para garantizar el bienestar animal

El director general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales, detalló ayer en la comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón las cifras con las que su departamento controla y garantiza el cumplimiento de las más exigentes normativas de calidad, seguridad o bienestar animal que cumplen las ganaderías aragonesas, tanto de intensivo como de extensivo.

Novales detalló que en Aragón se realizan más de 600 controles anuales de bienestar animal; que el pasado año se realizaron 260.000 guías de movimiento para producciones que tienen como destino terceros países y 4.000 para aquellas que viajan a la Unión Europea e insistió en que los controles son "exhaustivos" tanto en las instalaciones, en la alimentación, en la trazabilidad de los productos, en el uso de antibióticos y, por supuesto, en la gestión de los subproductos. "Contamos en Aragón con un decreto de purines que se está cumpliendo de forma escrupulosa por parte de los ganaderos. Todos los productores de porcino y avícola han hecho sus declaraciones y son más de 4.000", insistió el director general, que reiteró que en materia de bienestar animal "hay que sacar pecho porque Aragón es uno de los territorios de la Unión Europea en el que se cumplen los más elevados estándares".

Novales, que compareció a petición del Partido Popular y de Ciudadanos, se mostró contrariado ante la preguntas lanzadas desde la oposición para conocer su opinión sobre las declaraciones de Garzón. "Yo he venido aquí a contar lo que hacemos", señaló el director general, que respondió con contundencia al portavoz del PP, Ramón Celma, tras reprocharle haber guardado silencio "por cobardía, por amor al cargo o por quedar bien con los socios de Gobierno" ante los ataques sufridos por la ganadería.

"Que me achaque que no defiendo a la ganadería me ofende. Llevo más de 30 años haciéndolo y mi trayectoria lo avala", señaló Enrique Novales, que aseguró que la ganadería aragonesa está haciendo un gran trabajo para ser cada vez más sostenible.