Borja se vuelca con la menor agredida sexualmente en una peña juvenil

Los vecinos de Borja salieron este miércoles a la calle para condenar la agresión sexual sufrida por una adolescente de 16 años el pasado 29 de enero en una peña juvenil de la localidad. La violación fue cometida por un hombre de 27 años y un chico de 16 que ya están privados de libertad como presuntos autores del hecho. El adulto está en la prisión de Zuera y el menor en el centro de reforma de Juslibol.

La protesta, convocada por la Plataforma Feminista del Campo de Borja, estuvo secundada por unas quinientas personas que reprobaron la violación y recordaron a la chica que no está sola ni tampoco su familia. "No hay derecho a que un día tras otro niñas y mujeres sean agredidas sexualmente y violadas por hombres", afirmaron. Al acto asistió el alcalde de la localidad, Eduardo Arilla, quien se ha puesto a disposición de la familia para lo que necesite y señaló que el Ayuntamiento condena rotundamente lo sucedido.

Las mujeres convocantes quisieron dejar constancia pública de su "total y más absoluto" apoyo a la víctima. "No estás sola. No te sientas culpable ni un solo segundo, porque tú no has hecho nada malo. Nada", fue uno de los mensajes que enviaron a la adolescente y que antes habían dejado plasmado en su Facebook.

Igualmente, resaltaron la necesidad de construir una sociedad donde "las relaciones sexuales se conciban sin violencia". "Porque libertad sexual también significa que ningún hombre tiene derecho a violentarte", dijeron.

La nociva influencia de la pornografía en el imaginario de los jóvenes

Las integrantes de la plataforma feminista destacaron la necesidad de hacer un ejercicio de reflexión como sociedad sobre la educación sexual que se está dando a los jóvenes y la nefasta y nociva influencia que sobre ellos está ejerciendo la pornografía a edades muy tempranas y contaminando su imaginario sexual.

"La pornografía está colmada de contenido violento donde la figura de las mujeres adquiere roles pasivos al servicio del placer únicamente masculino. Este imaginario con el que los jóvenes se acercan a descubrir la sexualidad está contaminando la posibilidad de relaciones sexuales exentas de contenidos violentos y donde las mujeres puedan disfrutar en condiciones de igualdad y no se sientan violentadas", plasmaron en su escrito.

Por su parte, Izquierda Unida expresó su total repulsa por la violación, un hecho en el que la formación ve un "síntoma del machismo estructural que cala peligrosamente en los jóvenes". Desde el área de la Mujer de IU en Aragón aseguraron que solo "eliminando el machismo de la sociedad" se conseguirá que nadie "se sienta legitimado para agredir a una mujer sólo por serlo".

"Las mujeres deberíamos podernos sentir seguras en todos los espacios, por supuesto también en los de ocio, sean discotecas, bares o peñas", dijo Mar Eslava, concejal de IU en el Ayuntamiento de Borja

La formación advirtió, además, de las consecuencias derivadas de la "ola de negacionismo proveniente de la ultraderecha", una posición que consideran "allana el camino a la cultura de la violación poniendo en duda los pasos que se han dado para poner encima de la mesa lo que significa el consentimiento".