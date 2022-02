Aragón registra 501 fallecidos por covid desde el inicio de la séptima ola

Aragón ha registrado en la séptima ola de covid-19, entre el 1 de diciembre pasado año y hasta ayer jueves, un total de 501 fallecidos, según ha confirmado este viernes en el pleno de las Cortes la consejera de Sanidad, Sira Repollés. La consejera ha ofrecido este dato en respuesta a una pregunta de la portavoz de Sanidad del PP, Ana Marín, quien le ha reprochado el "desajuste" y la "contradicción evidente" entre los datos que refleja todos los jueves el Boletín Epidemiológico y los que la consejería traslada a los grupos parlamentarios y los medios de comunicación.

Ha puesto como ejemplo los datos de la cuarta semana de enero, entre los días 24 y 30, con 104 fallecidos incluidos en el boletín cuando de lunes a viernes el balance que se comunicó a los medios y los grupos sumaba 5, y ese desajuste, ha dicho, no es una cuestión de reorganización de las cifras "porque pasa lo mismo todas las semanas".

Además, la última semana de diciembre, en la página del Ministerio de Sanidad, Aragón comunicó 22 fallecidos cuando fueron 60 y la última de enero 69 cuando se elevaron a 104. "Tenemos tres cauces distintos con tres datos diferentes", ha criticado Marín, quien ha advertido que lo que no da pie a la confusión es que Aragón es la comunidad con mayor número de fallecidos por habitante y el 11 % de las muertes de los dos últimos años se han dado en las primeras cinco semanas de 2022, 491 de los 4.590 fallecidos en ese periodo. Para Marín, los datos no suponen volver a la normalidad como afirmaba el gerente del Salud, Arnal, sino que "no saben calcular" ni "protegernos".

Repollés ha explicado a Marín que la información es una aproximación a la mortalidad producida por la enfermedad que se basa en la extracción automática de varias fuentes conectadas a la historia clínica electrónica de las defunciones en pacientes que en el momento de fallecer, por cualquier causa, fueran positivo en covid. Es decir, "con covid y por covid, sea o no ésta la causa de la muerte", ha precisado.

Además, ha apuntado que para interpretar los datos ha de tenerse que todos los años se produce un incremento de mortalidad en enero que puede ser el doble que en septiembre y lo importante, ha dicho, es saber cuál es el exceso respecto de las defunciones esperadas, y enero con covid, se ha situado en límite superior de la normalidad y en algunos momentos puntuales, se ha sobrepasado "en una pequeñísima cantidad".

"Aragón siempre ha sido riguroso y transparente en la comunicación de los datos del covid, y especialmente de los fallecimientos", ha dicho Repollés, y así lo ha destacado el Instituto Carlos III, algo que no ocurre en comunidades como la de Madrid.

Por otra parte, y en respuesta a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Susana Gaspar relativa a una encuesta sobre la gestión de la pandemia entre sanitarios aragoneses que revela 7 de cada 10 la considera regular o mala (40,3 % regular y un 32 % mala), la consejera ha apuntado a la importancia de la metodología para determinar si es representativa o no y que la muestra, 200 sanitarios entre 30.000, representa al 0,66 por ciento.

Además, si se suman los profesionales que opinan que la gestión es regular -que según Repollés en estadística es siempre la mayoritaria y puede entenderse como central o intermedia, un aprobado si fuera una nota escolar-, con quienes la califican de buena o muy buena, el 67,6 % de los encuestados considerada aprobada la gestión de la pandemia.

"Como ve, las cosas dependen de quien las mire y veo que usted también tiene una visión bastante sesgada o politizada", ha proseguido la consejera, quien ha reprochado a Gaspar que aprecie la gestión de la que ex consejera de Sanidad de la formación naranja de Castilla y León, Verónica Casado, cuando la gestión ha sido "prácticamente idéntica" y a ella le prodigue "lindezas" como que ya le habrían despedido de trabajar en una empresa privada. Así, le ha instado a decir qué acreditaciones y experiencia tiene y cuantas personas ha tenido al cargo "ya que parece -ha concluido- que quiere sustituirme".

