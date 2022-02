La experiencia de una primatóloga aragonesa en Senegal: un año entre babuinos ‘hippies’

Me siento afortunada. He tenido la oportunidad de conocer nuevas culturas, de vivir en un clima tropical y de observar el comportamiento de unos babuinos de la mejor manera posible: caminando entre ellos como una más. Todo esto se lo debo a la primatología, una ciencia que no ha hecho más que empezar.