Los viajeros salen otra vez a los andenes de Huesca para reclamar los trenes regionales

Por un tren público, social, accesible, intermodal, ecológico, sostenible y que vertebre Aragón. Por él continúan luchando las diferentes asociaciones del territorio constituidas bajo el paraguas de 'Aragón no pierdas tu tren', que no se rinden en su afán por conseguir, como mínimo, recuperar todos los servicios ferroviarios de cercanías suprimidos como consecuencia de la pandemia. Algunos se han puesto de nuevo en funcionamiento, pero otros no.

Este domingo será la décima protesta conjunta de las plataformas y la número 84 de la agrupación Monzón en defensa del ferrocarril de la dignidad de nuestros pueblos. Conjuntamente con las estaciones y apeaderos de Aragón, se han organizado concentraciones en Zaragoza, Grañen, Ayerbe, Embid de la Rivera, Purroy, Morata de Jalón, Selgua y Monzón, entre otras localidades de las tres provincias aragonesas.

Desde Monzón recuerdan que en el 2020 consiguieron la reapertura de la taquilla de venta de servicios y billetes de la estación Río Cinca. "Nos dijeron que era imposible pero la abrimos y sigue abierta", señalan. Asimismo, indican que en el 2021 "logramos la reposición de la totalidad de los trenes de la línea Zaragoza-Lérida, excepto 45 kilómetros que nos ha quitado el Gobierno de Aragón". "Nos dijeron que era imposible pero la abrimos y circulamos libres por sus vías", apostillan.

Ahora, animan a la movilización porque "en el 2022 toca luchar por el tramo Monzón-Binéfar- Lérida, por el Canfranero y por el tren de Teruel". "No queremos unos pocos trenes los necesitamos todos, mejores infraestructuras, mejores maquinaria, mas frecuencias y más paradas", manifiestan. En esta estación, la protesta se ha convocado a las 13.00. Asimismo, se anuncia una próxima concentración en la capital ilerdense para reivindicar el cercanías desde esta ciudad, incluida las paradas de Almacellas y Raimat.

En Grañén, la protesta será a las 10.50 en la estación de Renfe. "Hay que llegar hasta Lérida para poder enlazar e ir a Barcelona, Tarragona o Gerona porque no nos vale llegar hasta Binéfar", explica Raúl Rivarés, portavoz de Monegros no pierdas tu tren". "Todo tiene que quedar como está a antes de la pandemia", apostilla.

En Ayerbe, la convocatoria es a las 10.30 en la estación. El objetivo es la reposición de las frecuencias de la línea Zaragoza-Canfranc que estaban en funcionamiento antes de la pandemia así como la mejora general de los servicios. Todas las agrupaciones inciden en que el tren debe ser un eje que vertebre el territorio.