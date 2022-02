UGT pide al Salud que permita optar a los traslados al personal de Enfermería con menos de un año en su plaza

UGT ha solicitado al director gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal, que rectifique y que elimine el requisito de permanencia de un año desde la toma de posesión en la actual convocatoria de movilidad voluntaria de la categoría de enfermera/o, permitiendo así participar en el concurso de traslados a los 316 profesionales que accedieron por fin a su plaza el pasado mes de octubre, tres años después de aprobar la oposición convocada en 2018.

El sindicato se alinea así con las demandas de este colectivo para concursar "en igualdad de condiciones" ya que consideran que es una decisión "vergonzosa e indignante" y "un agravio comparativo" ya que aseguran que en la convocatoria de traslados del año 2016, la misma Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud eliminó esta condición.

En respuesta a ello, el departamento de Sanidad rechazó la semana pasada la petición recordando que es una condición establecida en el Decreto 37/2011 de selección del personal estatutario para todos los concursos de movilidad y que la supresión de 2016 fue algo "excepcional" y acordado en la Mesa Sectorial por todos los sindicatos porque lo permitía la Ley de Presupuestos de aquel año, pero que para este proceso no habían tenido ninguna petición oficial al respecto.

En su escrito dirigido al Salud, Elena Lahoz, secretaria del Sector Sanidad de Servicios Públicos de UGT, niega esta última manifestación afirmando que en julio del 2021 propusieron a la Administración dejar sin efecto este requisito con la inclusión, en la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2022, de la modificación correspondiente, como ya se hizo en el año 2016. "Por tanto, no es cierta la afirmación del departamento de Sanidad respecto a que no ha habido ninguna petición de modificación de este punto en la Ley de Presupuestos", señalan.

Y es que denuncian que, si no atienden su petición, quedarán excluidos de la participación en la movilidad aquellos profesionales que no lleven un año en su toma de posesión respectiva, "máxime en determinadas categorías, como enfermería, en la que la resolución de la última oposición convocada en 2018 se prolongó hasta el 2021, con el perjuicio correspondiente para los profesionales respecto a movilidad, carrera profesional, etc".

El sindicato argumenta que el propio Decreto de Selección y Provisión establece que el requisito de permanencia de un año no se exigirá a “quienes vieran demorada su última toma de posesión por hallarse en alguna de las situaciones que justifican la falta de incorporación efectiva”. Algo que, a su juicio, ocurre en este caso porque el retraso en la toma de posesión de las plazas de la convocatoria de 2018 "no es imputable a los propios interesados, sino que debe considerarse una situación justificativa para no requerir la permanecía de un año como requisito de participación en la movilidad voluntaria".

El sindicato lamenta los "pocos avances" que se han hecho en la negociación de la movilidad ya que muchas convocatorias se van resolviendo con la aplicación del citado artículo 39.2 del Decreto de Selección y Provisión, que exige la permanencia de un año desde la última toma de posesión para pedir traslados.

Por ello, exigen a la Administración que en la próxima Mesa Sectorial se apruebe que los procedimientos de movilidad voluntaria se realicen para todas las categorías con una periodicidad anual, de la misma manera que se acordó para las categorías de médico y pediatra. También piden modificar el Decreto de Selección y Provisión para solucionar de forma definitiva esta cuestión "y poder realizar traslados abiertos y permanentes que resuelvan con eficacia y máxima celeridad la cobertura de los puestos vacantes".