Asafre exige que los seguros se hagan cargo de las pérdidas "por la mala gestión administrativa" tras la riada del Ebro

La Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (Asafre) ha pedido este miércoles que los seguros se hagan cargo de las pérdidas ocasionadas "por la mala gestión administrativa" tras la riada extraordinaria de diciembre. "Agroseguro no indemnizará las siembras de trigos y cebadas que no cuenten con tres hojas de nivel vegetativo. Esto supone un duro varapalo para los agricultores ribereños; es prácticamente una quimera para la mayoría de ellos puesto que los trigos y cebadas en la zona suelen sembrarse a finales de noviembre", ha señalado.

En el caso de las alfalfas, Asafre explica que estas quedan relegadas "de momento" a un segundo plano para revisión previsiblemente hasta finales de marzo, pero advierte de que se aseguraron por el doble del precio de la campaña anterior. "Una vez más, los ribereños vuelven a pagar la mala gestión de las administraciones competentes. Pagan rigurosamente sus seguros para evitar problemas mayores, pero como no existe un mantenimiento adecuado de las motas y diques, los seguros no cubren zonas que se inundan temporada sí y temporada también. ¿Quién va a correr con los gastos de estos asegurados?", ha criticado la Asociación.

Asafre ha hecho estas declaraciones con motivo del Día Internacional de los Humedales y ha recordado la importancia de cuidar nuestro entorno. "Para ello hay que proteger a quienes viven cerca del río, que son también los que más sufren cuando el agua llega a sus campos, sus pueblos y, en definitiva, a sus hogares", ha reclamado.

En este punto, Asafre ha calificado de buena medida el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro de la ejecución de obras para reparar los daños causados en las últimas avenidas del río para prevenir posibles inundaciones con la llegada de la primavera. No obstante, a pesar de esta iniciativa, hace hincapié en que "si todos los años se hicieran obras de reparación y trabajos de mantenimiento en las zonas afectadas por las avenidas del río Ebro después no habría que correr a última hora". "Lamentablemente, esto parece que todavía no les ha quedado claro a las administraciones competentes, que solo le ven 'las orejas al lobo' cuando poco se puede hacer por solventar un gran problema como este", ha añadido.