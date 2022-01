Una madre evita la cárcel pero tendrá que devolver los 98.000 euros que su hijo quitó a su tía

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha absuelto a María Mercedes Y. F., de 73 años, del delito de administración desleal por el que fue condenada por la Audiencia de Zaragoza por dejar a su hijo una libreta de ahorro de la que extrajo 98.340 euros, dinero que pertenecía a su tía Josefina, que vivía en Estados Unidos. La mujer evita así una pena de prisión de 18 meses, pero los magistrados la obligan a indemnizar a las herederas de la titular de la cuenta, ya fallecida. Y lo hacen porque esta traicionó de alguna manera la confianza que su hermana había depositado en ella, al otorgarle amplias facultades para manejar sus ahorros.

La sentencia considera que la acusada «no dispuso en su beneficio, ni consta que autorizase a su hijo a disponer de la cuenta de su hermana más que la cantidad de 3.000 euros». Aun así, señala que «sí que es responsable de entregar al mismo la libreta de ahorro de la cuenta bancaria, con el pin correspondiente». De hecho, el hijo extrajo «cantidades de la citada cuenta de manera regular hasta los 98.340 durante un año y medio y sin control alguno».

De esta manera, el TSJA determina que la acusada «quebrantó, aun cuando fuera de forma negligente sus obligaciones como administradora». Y por eso, el fallo determina que «resulta indudable su responsabilidad civil frente a la persona administrada, por la totalidad de los perjuicios generados por su actuación».

Un piso en pago

El fallo del Alto Tribunal admite el recurso del abogado defensor Diego Romero para absolver a la acusada, frente a la condena de 18 meses que le impuso la Audiencia Provincial. «La mujer está muy contenta con la absolución. Además, para asumir la responsabilidad civil solo tiene su casa, que seguirá utilizando como usufructuaria y la entregará en pago a su fallecimiento», señaló el letrado.

Durante el juicio, celebrado en julio de 2021, fueron acusados la madre, su hijo y también una hija. La Audiencia solo condenó a María Mercedes Y. F. por el delito de administración desleal, mientras que sus hijos fueron absueltos. Se consideró probado que Iván no devolvió la libreta a su madre, que era la depositaria de la misma, y ella no le reclamó su devolución. La hija no conocía de lo sucedido.

Iván admitió en la vista oral que pasó por una situación económica mala y su madre le dejó la libreta, que la tenía por si surgía alguna urgencia. «La usé para comprar comida, el alquiler, para las cosas de mi hija... pero luego empecé con el juego y las drogas y se me fue de las manos», señaló. La perjudicada falleció en Estados Unidos en 2009 y dejó tres hijas, que fueron las que presentaron la denuncia.