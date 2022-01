La alcaldesa de Morés (PP) deja el cargo por motivos personales tras seis años

La alcaldesa de Morés, Esther Serrano (Partido Popular), ha comunicado la decisión de dimitir de su cargo y dejar también el acta de concejal. Lo hizo el pasado viernes a través de un mensaje trasmitido por la megafonía de la localidad, según confirman varios vecinos. "Es irrevocable. Son motivos personales y meditados, no hay nada raro detrás. La tenía escrita desde septiembre y he visto que era el momento", explicaba este sábado a HERALDO.

Serrano ha desempeñado el cargo durante los últimos 6 años y medio. En este último mandato, tras las elecciones de 2019, había contado con un 70,6% de los votos, lo que se traducía en una mayoría absoluta de seis concejales entre un total de siete ediles. "A mi me gusta hacer cosas por mi pueblo, no la política como tal y ya llevó muchos años", añadía haciendo hincapié en sus 73 primaveras. Su decisión la trasmitió por correo electrónico a sus concejales y el viernes registró el escrito al pleno, donde se tendrá que dar cuenta de la decisión.

Haciendo balance de este periplo, la regidora asumía que "ha sido una experiencia muy positiva y me voy muy agradecida a mis vecinos". Hace tres años, en una entrevista en este periódico, reconocía que la situación económica del Consistorio cuando entró era delicada y que "lloré mucho y estuve muchas noches sin dormir porque al día siguiente se me planteaban situaciones que no sabía cómo afrontar".

"He atendido a todos lo mejor que sé y creo que el pueblo ha mejorado mucho, por lo que me dicen directamente", apunta. "He aguantado hasta cuando he podido y he decidido que era el momento adecuado", insiste.

A ella le ha acompañado en la marcha el concejal Fernando Cabello (PP), que fue en las últimas elecciones municipales en el cuarto puesto de la candidatura y era el responsable de la pedanía de Purroy. "Los años van desgastando y más cuando ves que no le importarnos ni a la Confederación Hidrográfica del Ebro ni a la Diputación de Zaragoza ni a Renfe ni a nadie", alegaba.