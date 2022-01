La historia del pony de papel que salió de Aragón y ahora cabalga en China

Tiene orejas, crines, lomos, patas delanteras, traseras y morro. Es un pony, pero no relincha. El motivo es que es de papel. Lo hacen las manos de Rocío Loscos, una sevillana de madre andaluza y padre aragonés que ha vivido siempre en Zaragoza. Ese equino que nace de una cuartilla de papel ha dado la vuelta, y nunca mejor dicho porque ahora cabalga en China.

Las primeras cosas que dobló fueron pajarita y aviones, como puede ser habitual. También recuerda el libro de papiroflexia de una compañera del colegio. Sin embargo, ahora asegura que no puede parar de doblar. Mientras se toma un café con la servilleta de papel, en cualquier fila con un ticket… "Si el papel tiene un poco de memoria y que te mantenga el pliegue", aconseja.

Rocío Loscos, una sevillana afincada en Zaragoza, es la creadora de la figura de un pony que han reproducido en una red social de China.

"Veía que si hacía este pliegue me podía salir una cosa... en definitiva, me fui animando a crear"

Lo que empezó siendo una vía de escape a raíz de la muerte de su padre, se ha convertido en la afición que le atrapó. "Había visto en el Café Levante que se reunía gente de papiroflexia y tenían una vitrina que me llamaba la atención", recuerda más de una década después. "Pensé que nunca iba a crear nada, pero al hacer concursos entre nosotros, me di cuenta de que podía crear más de lo que yo pensaba. Veía que si hacía este pliegue me podía salir una cosa... en definitiva, me fui animando a crear".

Ella dice que son "figuras muy simples", pero viéndola doblar el papel una y otra vez se puede llegar a pensar que no. Las define como si fueran "personajes de cómic o dibujos animados", en lugar de hiperrealista como son otras, una diferencia que no exime de dificultad. Primero fueron peces, después ranas, un perro, un león, un elefante y un pony de 2013 que ha llegado muy lejos. A más de 8.000 kilómetros.

"Mira, una figura hecha por ti en una red social china"

Un día, un compañero de la escuela escribió en el grupo de WhatsApp un mensaje para Rocío: "Mira, una figura hecha por ti en una red social china". No se pusieron en contacto con ella para grabar el vídeo, pero a ella le hizo "mucha ilusión". "Pensar que a una persona que está en la otra punta del planeta le gusta una figura tuya tanto como para perder el tiempo en hacer un vídeo para enseñárselo a los demás, me ha hecho mucha ilusión. Es algo que no me esperaba”, confiesa. La persona china se basó en unos diagramas que se publicaron en un libro, algo que ha detectado por un pliegue que ella hace de forma diferente.

"Pienso que puedo sacar más figuras todavía", considera Loscos, que las elabora con una misma base. ¿Cómo consiguió llegar al famoso pony? "Si me pongo a pensarlo, no sé cómo lo hice –responde con franqueza-. Llevaba un poco la idea del perro, saqué la cabeza y después el resto... Voy jugando y después tengo que buscar una referencia para que puedan repetirlo". A veces hace una figura y después de años vuelve a sus manos y la retoca.

La tranquilidad de doblar papel

Rocío, funcionaria del Gobierno de Aragón, confiesa que la papiroflexia "atrapa". "A mí me da mucha tranquilidad, mientras lo hago no estoy pensando en otra cosa", reconoce, aunque es consciente de que otras personas se pueden poner nerviosas con el proceso. "Me da mucha paz y es una forma de relajarme", incide.

En Zaragoza se puede admirar esta forma de arte en la Escuela Museo de Origami Zaragoza (EMOZ). Allí se expondrá el pony de Rocío, en la sala dedicada a las diferentes técnicas de plegado -pero esta sevillana ya tiene figuras en el Centro de Historias: los muñecos que señalan el baño de hombres y mujeres-. "Las cosas que se pueden hacer con la papiroflexia son increíbles. La gente se sorprende cuando entra al museo, no se esperan lo que hay dentro", apunta. Además, reivindica el potencial de Aragón en el mundo del origami.