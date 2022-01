Inflar un globo, un sencillo gesto que es un reto para los enfermos de covid persistente

Inflar un globo puede parecer un sencillo gesto al alcance de cualquiera. Sin embargo, para algunos enfermos de covid persistente se convierte en todo un reto. "Muchos de nosotros no lo podemos hacer por la disnea que padecemos, dificultad para respirar. Obviamente, no todo el mundo padece disnea, porque hay hasta 200 síntomas, una media de 36 por persona", explica Delphine Crespo, presidenta de Long Covid Aragón.

Precisamente, ese es el gesto que las asociaciones y colectivos de covid persistente, Long Covid ACTS, promueven en una campaña en redes sociales. "Lo que buscamos es difundir y darle visibilidad a la enfermedad en la sociedad para poner concienciar del problema que va a suponer en un futuro no muy lejano", avisan desde Long Covid Aragón. Los últimos análisis a que hasta un 16% de los contagiados padecen síntomas meses después de superar la enfermedad, de cualquier sexo y edad.

"Muchos de nosotros somos de la primera ola y estamos sin un tratamiento ni una investigación a la vista"

No solo eso, sino que con este gesto también pretenden pedir investigación: "Muchos de nosotros somos de la primera ola y estamos sin un tratamiento ni una investigación a la vista a corto plazo en España -recriminan desde el colectivo-. Nos llegan vientos de estudios en otros países que apuntan evidencias muy claras a nivel vascular, neurológico o cardiovascular".

Long Covid Aragón también reivindica que no se informa de las personas que la padecen, a cambio sí de los contagiados, recuperados y fallecidos. "No hay registro oficial", inciden. Además, solicitan formación para profesionales de la salud que puedan diagnosticar esta enfermedad.

"En otros países salían actrices, como Salma Hayek o Gwyneth Paltrow, a hablar de su experiencia con la enfermedad, pero aquí no se sabía de nadie", apunta Crespo. Con esta iniciativa intentan visibilizar lo que ocurrió con el sida hace unas décadas. "Nos acordamos que hasta que no salieron famosos a erigirse como estandartes del sida no hubo una concienciación de la gravedad de la patología en la sociedad", añade la presidenta de la asociación.

En España el primer paso vino de la mano del actor y humorista Álex O'Dogherty. Ahora, ya se ha unido –o han adelantado que lo harán- el acordeonista Gorka Hermosa, el grupo aragonés B Vocal, actores de Oregón TV, presentadores de Aragón TV o el dibujante José Antonio Bernal.

📽️Los Reyes nos han traído un regalo también a l@s afectad@s de #COVIDPERSISTENTE con este vídeo de los aragoneses @b_vocal uniéndose al #RetoLongCovid #UnSoplodeAireLongCovid.

Muchas gracias de parte de tod@s, de corazón, por dar visibilidad a la enfermedad💛#TreatLongCovid pic.twitter.com/09ECsOrYeO — Long COVID Aragón (@longcovidaragon) January 7, 2022

TODO MI APOYO A LOS AFECTADOS POR EL 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐓𝐄



Millones de personas de han visto afectadas por el Long Covid. Pido que se investigue y sobre todo, que no les dejemos de lado.#retolongcovid #unsoplodeairelongcovid @longcovidaragon pic.twitter.com/Rs9BsU9HsN — Luis Rabanaque (@luisrabanaque) January 11, 2022

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza Sara Fernández o el alpinista Carlos Pauner son otros de los rostros conocidos aragoneses que se han sumado a esta iniciativa.

Tenemos un nuevo reto: hinchar un globo 🎈.

Cuando lo hagamos que no se nos olviden los que no pueden hacerlo por padecer Covid persistente 🦠.#retolongcovid #unsoplodeairelongcovid @longcovidaragon pic.twitter.com/n8vWfxGEaA — Carlos Pauner (@CarlosPauner) January 16, 2022

Long Covid Aragón agradecen la disposición de los artistas, deportistas, periodistas y políticos a la hora de prestarse a la iniciativa e informan que si algún ciudadano precisa información puede dirigirse a covidpersistentearagon@gmail.com, el correo electrónico de la asociación.