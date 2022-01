El 12% de los aragoneses vacunados se han contagiado de covid, frente al 62% de los no vacunados

La séptima ola de la covid en Aragón ha puesto a prueba, más que nunca, la efectividad de la vacuna. El volumen de contagios que se ha alcanzado, difícilmente imaginable hace apenas un par de meses, ha echado un órdago en toda regla al proceso de inmunización colectiva que comenzó hace poco más de un año. Ahora que el repunte parece haber alcanzado su pico, los datos hablan de que las vacunas siguen protegiendo a los ciudadanos de los contagios solo de forma relativa, incluso algo menos que hasta ahora; eso sí, su efectividad es incontestable para evitar los efectos más graves de la enfermedad: las hospitalizaciones, los ingresos en las uci y las muertes.

Según los datos que ha analizado y procesado el grupo de Ciencia de Datos para la Investigación en Servicios y Políticas Sanitarias del IACS (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud), el 12% de los vacunados se ha contagiado de la covid. Este porcentaje ha aumentado significativamente tras esta séptima ola, ya que a mediados de octubre solo se habían infectado el 1,12% de las personas que habían recibido la pauta completa. El llamado ‘escape vacunal’, por tanto, se ha disparado con la llegada de ómicron y la ausencia casi total de restricciones.

Sin embargo, aunque la vacuna no protege totalmente de los contagios, sí lo hace parcialmente, ya que el porcentaje de no vacunados que se ha infectado asciende al 62%. Es decir, el riesgo de contagio es cinco veces superior entre quienes no tienen la pauta completa de vacunación. “Los datos nos dicen que la vacuna es menos efectiva para ómicron, pero aún así sigue siendo más efectiva de lo que nos decían los ensayos clínicos”, comenta Enrique Bernal, investigador del IACS y colaborador de la OMS y de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón.

Además de la mayor contagiosidad de ómicron a la que apuntan los estudios, hay que tener en cuenta que esta variante se ha encontrado con un escenario más favorable para los contagios, al llegar en invierno -con más contactos en interiores- y, a diferencia de hace un año, sin restricciones de movilidad, aforos y horarios -tan solo se implantaron limitaciones hace tres semanas, con la séptima ola ya lanzada-.

El riesgo de hospitalización, ingreso en uci y muerte, con o sin vacuna

El efecto de la vacuna es aún más evidente allí donde la enfermedad ha tenido sus consecuencias más devastadoras: en los hospitales y en los cementerios. Según los datos del IACS, solo el 0,22% de los vacunados entran en el hospital. Este porcentaje aumenta hasta el 9% entre quienes no han recibido la vacuna, o tienen una pauta incompleta. Es decir, el riesgo de hospitalización es 41 veces superior entre estos últimos.

Algo parecido ocurre con las uci. En las unidades de cuidados intensivos aragonesas entran 2,5 de cada 100.000 personas vacunadas. Entre los no vacunados, tienen que ingresar en una uci 1,6 de cada 1.000, por lo que el riesgo es 64 veces superior entre estos últimos. En cuanto a las muertes, durante la pandemia han fallecido 1,3 de cada 100.000 vacunados, por 5 de cada 10.000 no vacunados. En este caso, el riesgo es 38 veces superior si no se ha recibido la vacuna contra la covid.

Este grupo de investigación ha comenzado a analizar también el efecto que están teniendo las dosis de refuerzo de la vacuna. En Aragón ya se han puesto casi medio millón de las llamadas terceras dosis. Su cobertura, además, coge a las personas más vulnerables, ya que ya se la han inoculado en torno al 90% de los mayores de 70 años, aproximadamente el 80% de los de entre 60 y 70 años y más de la mitad de los de 50-60 años.

Según los primeros datos que se han recabado, esta dosis de refuerzo reduce en cinco tanto el riesgo de hospitalización como el de infección. Este dato se ha obtenido con independencia de la edad de la persona, su sexo, la pauta vacunal a la que se sometió, e independiente también del si residía en una residencia de mayores (lo que hace que el riesgo aumente).

Tanto las primeras dosis como los refuerzos han colaborado a amortiguar los efectos de una séptima ola en Aragón que ha alcanzado unas dimensiones hasta ahora nunca conocidas. Este repunte es ya el más largo y el que más casos acumula de toda la pandemia. De hecho, si se toman los contagios que se han producido desde el 1 de noviembre -cuando la curva de contagios empezó a elevarse-, la séptima ola ya ha provocado 155.000 casos, que son casi la mitad de los 320.000 que se han registrado oficialmente en Aragón desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.