La séptima ola: la más contagiosa, la más larga y la que ha roto el techo de la gráfica

La cifra de contagios de covid diarios en Aragón sigue por las nubes, aunque se empieza a ver cómo la curva que comenzó a subir en octubre va descendiendo. Parece que es el fin de este séptima ola en el territorio aragonés (sexta en España): la más contagiosa, la más larga y la que ha roto el techo de la gráfica.

"Lo que tenemos hoy en día es la visión completa de lo que hubiéramos vivido el año pasado si no se hubieran puesto tantas restricciones. Por eso ahora la onda de la gráfica es tan alta y tan alargada. En este momento, están confiando todo en la inmunidad natural y en la vacuna", afirma el epidemiólogo Nacho de Blas.

Los factores que han llevado a que las cifras se disparen de este modo son diversos. "Hay varias causas a destacar: Entre la tercera y la cuarta ola en Aragón no estábamos vacunados y ahora sí; hace un año dominaba una variante no excesivamente transmisible, ahora sí; por aquel entonces hubo medidas restrictivas y ahora no; y a finales de 2020 la totalidad del diagnóstico era prácticamente por PCR y ahora tenemos los autotest de antígenos al alcance de todos", afirma Nacho de Blas.

Otra de las causas de la magnitud de esta curva es la estacionalidad del virus y su naturaleza. "La onda del coronavirus estacional suele ir un poco adelantada a la de la gripe, se da a finales de otoño y principios de invierno. La onda del año pasado empezó después del Pilar y se cortó en pocas semanas con las restricciones, pero la ola hubiera continuado. En el momento que se levantaron estas restricciones, volvimos a tener una ola un poco más alta después de Navidades", afirma Nacho de Blas, "podemos decir que esta séptima ola es como la suma de la tercera y la cuarta del año pasado si desde el Gobierno no se hubiera tomado acción en forma de restricciones".