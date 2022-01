Un paseo por Fitur 2022: los ricos vinos de Aragón, camino a Santiago, el reclamo de La Palma y 'drag queens' sin carnaval

En el stand de Aragón de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2022, se echaba de menos, cosa de la pandemia por la covid, al habitual cortador de jamón de Teruel, que hacía las delicias de todo aquel que se acercara en años anteriores y que en la mini edición de 2021 no estuvo. Guijuelo sí tenía su jamón y su cortador. Y Jabugo, y Dehesa de Extremadura, y Los Pedroches... En Asturias por haber, como siempre, no faltaron varios escanciadores de sidra y hasta queso de Cabrales. Vino en La Rioja, en Castilla y León... Puros y ron en Cuba y hasta vodka en el Moscow Bar. Que en Fitur se hacen negocios turísticos y uno se llena de folletos, pero también se come y bebe, aunque, bien está reconocerlo, es un incordio. Para abajo FFP2, para arriba FFP2...

Y en Galicia había hasta un enorme botafumeiro y multitud de figuras de caminantes y peregrinos por todo el stand. No en vano todo el mundo 'camina a Santiago', es el lema de la comunidad en la feria, pues es año Xacobeo. Tocaba en 2021, pero como la pandemia nos ha robado un año, o dos, pues 2022 también será considerado, según el Vaticano, año santo. Curiosamente, en Aragón, en su stand, se ignora prácticamente el Camino en este Xacobeo y eso que junto con Roncesvalles (Navarra), el recorrido francés entra en España por Somport. Un Camino de Santiago aragonés que se une con el navarro 164 kilómetros después, en Puente la Reina.

Además de Xacobeo, este 2022 es año de mundial y olímpico. Los Juegos de Invierno comienzan en Pekín en apenas 15 días, el próximo 4 de febrero, y el expositor chino está dedicado en su integridad a dicho acontecimiento. Aunque con escaso interés. Cuatro horas después de abrirse las puertas del Ifema no había nadie allí. El vacío más absoluto. ¡Qué daño ha hecho la gripe de Wuhan! En Qatar, bueno en Qatar no, en su stand, tampoco. El Mundial de fútbol que, excepcionalmente, se celebrará en diciembre, está envuelto en la polémica. Y eso se notaba en la sede Qatarí de Fitur, no había tirón. "La verdad es que hay poca gente", reconocía el responsable de aquel país en la feria.

Lo cierto es que poca gente, muy poca, había en todos los espacios internacionales de la feria. Curiosamente solo estaban a rebosar aquellos que habían sido visitados por los Reyes en la inauguración. La República Dominicana, país invitado de la presente edición, Marruecos, cosas de la distensión diplomática, y Jordania, allá donde Abdalá y Rania.

La covid-19 da miedo a los viajeros, que se decantan por el turismo cercano. Así, los pabellones que albergaban al 'producto' español estaban a rebosar. Andalucía, como siempre, echaba la casa por la ventana y todo el pabellón 5 era suyo. En Canarias junto a unas 'drag-queen' subidas a unas plataformas imposibles como reclamo de unos carnavales que se acaban de aplazar, la zona dedicaba a La Palma, donde ya se acabó la pesadilla devastadora del volcán, rebosaba de actividad. En Cataluña no se apuntaban a la moda de naturaleza y sostenibilidad y destacaba un flamante Ferrari F10 de Fórmula1, seguimos quemando gasolina y rueda, como reclamo del circuito de Montmeló.

Justo al lado, en el stand aragonés, seguía sin haber jamón, pero sí vino de Somontano, de Cariñena, de Campo de Borja y de Calatayud. Y navatas de La Ribagorza y un puente tibetano para sortear casi desde el cielo los acantilados y las cortas pirenaicas. Y todo ello lo veía, ataviado a la usanza de los tiempos de Felipe II, un actor que hacía de Tiburcio Spannocchi, el ingeniero de origen italiano que en 1592 diseño y comenzó a construir la ciudadela de Jaca, el Castillo de San Pedro. Fitur 2022. Ni más ni menos.