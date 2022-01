La Comarca de Somontano inicia el servicio de transporte social adaptado

La Comarca de Somontano de Barbastro inicia uno de sus proyectos más destacados de los Servicios Sociales y demandados por los usuarios: el transporte adaptado para llevar desde 29 municipios y 54 núcleos agregados a las personas con problemas de movilidad o que no tienen la disponibilidad para viajar hasta la ciudad del Vero donde se encuentran los servicios asistenciales.

El servicio se presta de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. Los interesados deben de concertar la solicitud llamando al Servicio Social de Base de la Comarca y allí les informarán de las condiciones. Una auxiliar de ayuda a domicilio será la conductora de una furgoneta marca Mercedes con 8 plazas o bien 4 usuarios en sillas de rueda adquirida por la Comarca y habilitada con rampa de acceso y elevador, entre otras equipaciones, por un importe cercano a los 60.000 euros, gracias al apoyo económico del Gobierno de Aragón dentro del programa ISEAL (Iniciativas sociales de empleo en el ámbito local).

El acto de presentación de este servicio ha tenido lugar este martes por la mañana en la localidad de Salas Altas con la presencia del presidente comarcal, Daniel Gracia; la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, y la alcaldesa del municipio, Isabel Lisa, entre otras autoridades que junto a los vecinos han podido conocer las características del vehículo.

El servicio de transporte social tiene como finalidad facilitar los desplazamientos de las personas que viven en el medio rural para poder beneficiarse de los recursos sociales de su zona. Los beneficiarios son personas que padecen alguna discapacidad (bien física o psíquica) o dificultades en la movilidad. Los usuarios pueden beneficiarse de este servicio bien de forma continuada o temporal, si existen circunstancias que les impiden hacer los desplazamientos en el transporte público colectivo o porque no pueden desplazarse por sus propios medios.

Los objetivos del servicio son facilitar el acceso, permanencia y uso de los recursos sociales normalizados a los usuarios, potenciar la participación e integración evitando situaciones de aislamiento y soledad, contribuir a la autonomía personal e integración en el medio habitual facilitando la movilidad personal del ciudadano, y favorecer la interrelación de la población de los diferentes núcleos de la comarca.

El presidente de la Comarca de Somontano considera que este servicio puede llegar a un amplio número de usuarios “que podrá desplazarse de manera regular a determinados lugares, así como a personas que realicen una solicitud para un uso puntual. En una comarca con 29 municipios, con mucha gente mayor o personas sin carné de conducir, creemos que puede tener mucha demanda”.

La consejera Broto ha destacado la importancia que tiene para el medio rural la colaboración entre las administraciones y prueba de ello es la puesta en marcha de este servicio, que ha recibido una subvención del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) destinada a los gastos de personas: una trabajadora social, un conductor-acompañante y a gastos generales de mantenimiento del vehículo.

“Este nuevo servicio es el reflejo de un presidente comarcal y de una Comarca que está trabajando mucho por la mejora de las condiciones de sus ciudadanos. Si queremos que el mundo rural tenga población, se necesitan buenos servicios especialmente servicios sociales como este transporte que dará autonomía a las personas”, ha señalado Broto.

Por su parte, la alcaldesa de Salas Alltas, ha calificado esta iniciativa como “fundamental para mejorar la calidad de nuestros vecinos, que como en otras poblaciones del Somontano contamos con una medida de edad muy envejecida. Aunque no se trata de una cuestión de edad, si no de posibilidad de desplazamiento, porque puede haber gente joven que no tiene posibilidades para desplazarse”.