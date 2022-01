Directores de instituto en Aragón: "Hemos tenido 11 bajas de profesores por covid y solo se han cubierto dos"

Las bajas de docentes por el coronavirus se han convertido en una rueda que parece no tener fin. Están poniendo a prueba el sistema de sustitución e impiden impartir las clases con normalidad porque los centros sufren nuevas faltas a diario. La segunda semana de clases tras las fiestas de Navidad se inició este lunes con un nuevo llamamiento de Educación para sustituir a 289 profesores más.

Con esta convocatoria, suman ya 1.805 las vacantes ofrecidas en los últimos días, de las que más del 80%, lo que supone unas 1.500, son a causa de la covid. Esta cifra supone un 7% del total de los profesionales de las enseñanzas no universitarias en el sector público y concertado. No todas las ausencias se pueden cubrir, especialmente en los institutos. La semana comenzó con unas 140 plazas no se pudieron asignar.

Pese a los esfuerzos de la Administración, algunos institutos viven situaciones preocupantes. "Desde el lunes de la semana pasada se han producido 11 bajas por covid de una plantilla de 85 y hemos cubierto solo dos", explicó Pilar García, directora del IES Clara Campoamor de Zaragoza. "Estamos contando con la buena voluntad de los compañeros. Si alguno está en el horario de atención a familias y no tiene a ninguna entra en la clase que haga falta. Si esto se prolonga en el tiempo va a ser insostenible", auguró. No llegan interinos para, entre otras materias, Tecnología, Música y Matemáticas, especialidades para las que siempre resulta difícil encontrar sustitutos.

"La plaza la solicitamos en diciembre y a fecha de hoy está sin cubrir porque no hay gente en la lista de esa especialidad. Nos supone además tener a un grupo sin tutor. La profesora de baja está mandando tareas para que los alumnos puedan continuar con la asignatura", apuntó Ana Ínigo, directora del también zaragozano instituto Goya.

En este caso la ausencia de la docente de Tecnología, una asignatura que se imparte en la ESO y bachillerato, no está motivada por la pandemia pero sirve de ejemplo a la situación que se está produciendo en centros similares. Sí han llegado sustitutos para las otras ocho bajas que se han producido desde las navidades y ha habido ya una reincorporación.

Además, las labores burocráticas se multiplican estos días. Por si fuera poco, el instituto Goya es uno de los centros afectados por una modificación de la relación de puestos de trabajo que le supone perder uno de los conserjes "en uno de los momentos en que no damos a basto con el trabajo que hay", apuntó Ínigo.

Educación está preparando una guía que compedian las distintas directrices enviadas la semana pasada sobre la vuelta a clase, las nuevas cuarentenas, el funcionamiento de los comedores y la alternativa de teletrabajar para las docentes embarazadas. El sindicato CSIF ha solicitado una reunión de la mesa sectorial, de la que forman parte la Administración y los cinco sindicatos con representación (CSIF, CGT, STEA, UGT y CC.OO.) para tratar la situación actual.

Adaptación de los comedores

Algunos comedores escolares se están adaptando a las nuevas instrucciones que recomiendan que los alumnos de infantil y de primaria estén separados, bien porque comen en diferentes turnos o en espacios distintos. Los centros han reforzado sus planes de contingencia en este servicio y otros han pedido refuerzos de monitores de infantil y profesionales de cocina y limpieza ante la imposibilidad de separarlos.

Precisamente la ampa del colegio Puerta Sancho de Zaragoza y la Plataforma de Comedores Escolares Públicos de Calidad se concentran este martes en la puerta del centro para denunciar el retraso en la licitación de este servicio en la provincia y reivindicar la implantación de la cocina ‘in situ’. Las familias también demandan una ampliación del comedor que permita la reducción del número de turnos y que los escolares dispongan de un horario suficiente.

Además, al menos 32 profesoras embarazadas han solicitado a Educación teletrabajar debido a la situación de la pandemia, según el dato facilitado por fuentes de este Departamento. Tras las vuelta de las vacaciones de Navidad, la DGA habilitó esta posibilidad como ya hizo a principios del curso 2020-2021. En ese momento se acogieron 150 docentes. A estras profesionales se les podrá encomendar atender telemáticamente a alumnos de su centro o de otros, a estudiantes vulnerables u otras funciones.