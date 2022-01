Lambán: "Hay que hablar con las plataformas de la España vaciada y unificar energías"

A Javier Lambán, secretario general del PSOE-Aragón, le preocupa el efecto que las plataformas de la España vaciada puedan tener en las elecciones generales, autonómica y locales. Por eso propuso ayer a su partido, en el Comité Federal, que incluya en su estrategia electoral hablar con ellas para "unificar energías y aunar programas". El presidente de Aragón considera que hay que convencerlas de que "la visión catastrofista que se intenta trasladar a la opinión pública no es real". Y defiende los logros que se han conseguido para el medio rural en más de 40 años de democracia.

Se refirió, también, Lambán a las polémicas declaraciones de Alberto Garzón, ministro de Consumo, sobre la ganadería. E insistió en que al pedirle que rectifique no critica al Gobierno, porque dos ministras, Pilar Alegría e Isabel Rodríguez, dejaron claro que habló a título personal. No se arrepiente de haber solicitado la dimisión de Garzón, e incluso se ratifica en ello. "Soy el presidente de Aragón y defiendo un sector clave de la economía. He dicho siempre que antepongo la defensa de Aragón ante cualquier tipo de consideración", aseguró, en declaraciones a HERALDO.

Lambán considera que las plataformas que van surgiendo en varias provincias lo hacen porque ven "hasta qué punto los nacionalismos obtienen tratos de favor en detrimento del interés general a la hora de negociar presupuestos y participar en las políticas de Madrid". Están condenadas al fracaso porque "no tienen programa" y ese factor, dice, "puede conducir a una frustración que incrementaría más la incomodidad que pueden tener en España".

Ofrece Lambán al PSOE dos claves para evitarlo. La primera, poner en valor que el medio rural "no se parece en nada" al de los años 70.

Pasaría la segunda por conseguir que se equipare la calidad de vida en el medio rural y en el urbano, con mejoras en la financiación autonómica y en la local. Insta, para ello, a evitar "excesos" que impidan el desarrollo normal de la ganadería, los regadíos y la caza, y critica el ecologismo "radical y doctrinario" que puede beneficiar a Vox, "uno de los populismos más peligrosos".

Sugiere el barón socialista mantener una "interlocución activa" con estas plataformas para convencerlas de que, para que se desarrolle el mundo rural igual que el urbano, "hay que tener un Estado fuerte, unos parlamentos lo menos fragmentados posible porque lo que no conviene es la inestabilidad". "Hay que hablar con ellas para que entiendan que los partidos tradicionales han cumplido su función y que lo que están planteando lo puede asumir el PSOE, que lleva 40 años haciéndolo", asegura, y cita el caso de Teruel, a modo de ejemplo.

Más que una integración, Lambán es partidario de "respetarlas" y "valorar el esfuerzo" que vienen haciendo para tratar de "unificar energías, aunar programas y no fragmentar más la aritmética parlamentaria nacional ni autonómica, pues sería nefasto".

Respecto a la reforma de la financiación autonómica, Lambán explica que la próxima semana la DGA tendrá una valoración de la propuesta remitida por el Gobierno, y buscará cerrar un acuerdo con los partidos y los agentes sociales. Reconoció, no obstante, que las autonómicas en Castilla y León y Andalucía y la cercanía de 2023 "no facilitan las cosas". "Para acometer la reforma hace falta mucho dinero, puesto son muchos los recursos de los que carecemos las comunidades para hacer frente con solvencia y con dignidad a la sanidad, la educación y los servicios sociales", advirtió

Descartó, de lleno, un adelanto electoral en la Comunidad, donde 'reina' la estabilidad. "Solo se justificaría por ingobernabilidad, y en este momento en Aragón acabamos de aprobar unos presupuestos y el cuatripartito funciona de manera satisfactoria".

A nivel nacional, destacó la capacidad de Pedro Sánchez para sacar adelante dos presupuestos "en tiempo y forma" y abogó por que, en la reforma laboral, los partidos refrenden el pacto que han alcanzado empresarios y sindicatos.

En la comisión de listas, el secretario de Organización del PSOE-Aragón, Darío Villagrasa, sustituirá a Susana Sumelzo, antaño referente sanchista.