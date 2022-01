Los autotest y la reducción del rastreo trastocan las cifras de la séptima ola en Aragón

La realidad de la pandemia nunca se ha correspondido exactamente con la que muestran los datos oficiales. El hecho de que el coronavirus afecte a algunas personas sin presentar síntomas hace que un buen número de casos inevitablemente se escapen de las estadísticas. Las cifras, no obstante, siempre han ido al menos en paralelo a esa realidad y han permitido mostrar -con mayor o menor grado de acierto- los momentos de mayor y de menor incidencia del virus.

En esta séptima ola de Aragón la distancia entre la realidad epidemiológica y la que muestran los datos puede ser mayor. El alto nivel de contagios hace que la Atención Primaria no alcance a perseguir adecuadamente todos los casos. Tanto que la Comunidad ha tenido que reducir el rastreo, que se limita actualmente a los convivientes, los mayores de 65 años, las personas vulnerables (embarazadas y crónicos), quienes viven en residencias y los trabajadores sanitarios y sociosanitarios. Eso hace que muchos posibles casos queden ahora fuera del radar y, por tanto, no se puedan diagnosticar a no ser que la persona en cuestión presente síntomas.

Además, en esta nueva ola ha entrado en juego también la utilización masiva de los test de antígenos, que permiten a un posible infectado autodiagnosticarse. Los test han posibilitado detectar un enorme número de positivos, sobre todo en estas fechas de Navidad en las que muchos ciudadanos los han utilizado antes de juntarse. Esos positivos pueden entrar en el sistema y en las estadísticas oficiales… o no.

El Gobierno de Aragón habilitó un mecanismo para que esos contagiados comunicaran el resultado positivo de su autodiagnóstico, a través de la web de Salud Informa o del teléfono 876 503 741. Solo en las primeros días 1.998 personas declararon haberse infectado. Estos nuevos casos, que hasta ahora estaban quedándose fuera, van a ser volcados desde hoy a diario en las herramientas que el Gobierno de Aragón utiliza para el seguimiento y control de la pandemia. Eso supondrá que las cifras de contagios, que ya están batiendo récords durante estos días, serán aún más altas.

Sin embargo, seguirá habiendo un número indeterminado de positivos que se quedarán fuera, ya que las personas no comunican los resultados al Salud, especialmente quienes por sus circunstancias personales no necesitan la baja laboral. Quienes sí notifican esos resultados son las farmacias que hacen los test, y que tienen acceso a la historia clínica del paciente para notificar su positivo.

Todos estos ingredientes están haciendo que la positividad (porcentaje de positivos sobre las pruebas realizadas) se dispare y roce el 40% y hasta el 50% estos días, cuando hace un mes apenas superaba el 10%. También provocan que muchos casos se queden fuera, quizá más que hace unos meses. Y eso que la irrupción de la variante ómicron está rompiendo todas las estadísticas conocidas hasta ahora, con récords de casos registrados que se baten constantemente. Si sobrepasar los 1.000 casos diarios hasta hace poco era excepcional, desde el 21 de diciembre se ha convertido en una constante, con días en los que se han superado los 3.000, los 4.000, los 5.000 y hasta los 6.000 contagios diarios, que serían más si entraran en las cifras oficiales todos los que casos que se no se notifican.

Esta distorsión en las cifras hace que algunos expertos aboguen por prestar una mayor atención ahora no tanto a las cifras de contagiados diarios, sino a las de los positivos que presentan síntomas y las de hospitalizaciones, aunque esta última no muestre con precisión la realidad del momento concreto. La primera, la de sintomáticos, continúa creciendo conforme avanza la séptima ola.