¿Qué número será premiado en la Lotería del Niño? El vidente Félix responde

Hace unos días fue noticia porque predijo que el primer premio de la Lotería de Navidad iba a terminar en 5 y que iba a tocar en Aragón. No fue así, acabó en 8 y fue vendido en una administración de la estación de Atocha de Madrid. Sin embargo, el Mago Félix, quien estaba detrás de este pronóstico, tiene una explicación. "Averigüé por la situación de la Luna que la región de Aragón podría ser la más beneficiada", recuerda Felix Llaugé y Dausa.

"Saber el número de la Lotería con el péndulo es muy difícil", asegura el catalán, con décadas de estudio astrológico. Tiene un mapa de España dividida en una rueda y cada zona representa uno de los doce signos del zodiaco. Por ejemplo, Aragón es Sagitario, Extremadura Aries, Cataluña Escorpio, País Vasco Cáncer o Galicia Piscis, entre otros. "Todos los puntos convergen en Madrid, donde se parten, y cayó en la estación de tren de Atocha, de donde salen las vías a todos los sitios", añade este mago de 89 años.

Precisamente, el número 8 está detrás de su edad. "Que el Gordo terminara en 8 era algo que ya sabía: el día 17 cumplí 89, que lleva 8 y, además, 1+7 son 8", explica. No solo eso, sino que su teoría se apoya en que uno de los grandes premios cayó en el pueblo familiar, en Calella, donde habían nacido sus ancestros. Apunta que en su caso las predicciones de los números premiados de la lotería, con base astrológica, es "una cosa puntual".

Esta semana está a la vista otro sorteo extraordinario, el del Niño. La mañana del próximo Día de Reyes, la diosa Fortuna volverá a sonreír a unos cuantos, pero ¿qué número será el premiado? Félix hace una predicción y señala rápidamente uno: el 6. "Estamos en 2022, si sumamos las cifras el resultado es 6 y, además, el sorteo es el día 6 de enero. Así que diría que en 6", explica.

Por otro lado, sostiene que en la casa astrológica el 6 es salud. "Este año se van a poner sobre el tapete todo lo sanitario. La covid no se va a terminar, pero se van a tratar las medidas, si la sociedad está preparada, la administración, lo terapéutico, la medicina…", menciona el Mago Félix.

¿Qué cree el Mago Félix que pasará en 2022?

"Sobre el 2022, estoy terminando los cálculos pero creo que será más complicado que el pasado", dice con cautela. "Es el año del Tigre de Agua, que empieza el 1 de febrero, desde el punto de vista chino. Y lo que más me ha llamado la atención es lo del agua", apunta Llaugé y Dausa. En cualquier caso, ya tiene algunas pinceladas de lo que será este año.

Como ya se ha mencionado, Aragón es Sagitario, por lo que va a disfrutar de un año "mejor". "Por ejemplo, 2022 para Galicia también va a ser mejor que el pasado, va a prosperar, pero creo que no tanto como Aragón", augura. Sin embargo, a pesar de que la Comunidad sea Sagitario, hay que tener en cuenta que cada ciudad y pueblo tienen su signo propio, en función de cuándo se han fundado, apunta Félix. "Pero también las calles o los edificios, por lo que hay que mirar que los planetas estén bien para inaugurar un edificio", recomienda.

"Colectivamente, la gente va a ser más violenta, más agresiva –dice el mago-. Aumentará la violencia de género, la inestabilidad familiar, los conflictos bélicos no terminarán, no habrá paz…". Hace referencia a que en los "puntos calientes" se mantendrán las "fricciones". Y, de hecho, no descarta que surjan nuevos conflictos en el mundo.

El agua está muy presente en 2022. "También va a repercutir en que haya más tornados, huracanes, tifones, naufragios… Bueno, ya hemos visto las noticias que llegan de Kuwait, donde ya ha habido inundaciones", ejemplifica.

En el calendario ha señalado una fecha: el 12 de abril. "En torno a eses día se espera una conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis, lo que puede significar que será un buen año para la navegación, así que las empresas navieras, marinas o los viajes por mar pueden estar de suerte", defiende Félix Llaugé y Dausa, quien propone invertir en negocios de contenedores o de energía hidráulica.

Esta bonanza también tiene un plano negativo al otro lado de la moneda. "Esta conjunción puede suponer más inmigración en el mar, gente que quiera buscar nuevos horizontes en todo el mundo y que se jueguen la vida a pesar de poder naufragar", concluye el Mago Félix, deseando suerte.