El mago Félix vaticina que el Gordo caerá en Aragón y apunta en qué terminará

El sorteo de la Lotería de Navidad va mucho más allá de un simple número. Esta época está llena de premoniciones y presagios, de personas que confían en las casualidades, de fechas importantes para uno mismo o para la humanidad... Todo, con un objetivo: hacerse con el Gordo y poder dejar el trabajo (¿será suficiente la cantidad?).

Ejemplo de ello es el caso de la vidente dominicana Elsa Altagracia, quien dijo haber soñado con la combinación del gran premio del sorteo navideño: el 86098 (que si se escribe en un papel y se le da la vuelta, sigue siendo el mismo). El número se agotó en poco tiempo porque, viendo el historial de la pitonisa, ¿quién no lo habría comprado?

La historia parece que vuelve a repetirse un año más. El mago Félix Llaugé ya ha pronosticado acontecimientos como el atentado a John Lennon, la conquista del Gobierno por el PSOE de González, la detención de Luis Roldán y el año en que moriría Lady Di y, ahora, también ha presagiado cuál va a ser la terminación del Gordo de la Lotería de Navidad y, además, la región más favorecida, según publica 'La Vanguardia'.

“Para saber en qué terminará el Gordo de Navidad, he escrito los números del 0 al 9 y el péndulo ha marcado el 5. Tengo una buena colección cartográfica, así que he extendido mapas de España sobre la mesa y me señala que la región más favorecida será Aragón”, indica el astrólogo y esoterista.

Así pues, si usted ha comprado su boleto en la Comunidad aragonesa y el número termina en 5, está de enhorabuena, ya que según el mago, tiene oportunidades de ser agraciado con el Gordo de Navidad o, al menos, se quedará cerca. Por contra, si no lo tiene, ya puede correr a comprarlo teniendo en cuenta estos factores.