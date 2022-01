La séptima ola ya ha contagiado al 5% de los aragoneses: estas son las zonas más y menos afectadas

La séptima ola se ha convertido en tsunami. El repunte de la pandemia ha alcanzado niveles que hasta ahora no se habían conocido ni en Aragón, ni en el resto de España ni en buena parte del mundo. Aún no se ha alcanzado el pico, y ni si quiera es fácil intuir cuándo llegará. Pero de momento esta embestida de la covid ya ha alcanzado a un 5% de la población aragonesa. Desde el 1 de noviembre, cuando la curva empezó a picar hacia arriba, han dado positivo casi 65.000 aragoneses, a los que hay que sumar un número indeterminado de personas cuyo contagio no ha sido contabilizado oficialmente o que han pasado la enfermedad sin síntomas.

Por poner en contexto esta realidad, a finales de abril de 2021, cuando ya llevábamos más de un año de pandemia, se habían contagiado el 10% de los aragoneses. Ahora, solo en los dos últimos meses lo han hecho el 5%. Además, la inmensa mayoría de los contagiados en esta séptima ola se han concentrado desde los días previos a la Navidad (20 de diciembre) hasta hoy, con 57.344 de los casi 65.000 contagios de este repunte. En las tres últimas semanas se han infectado por tanto el 4,3% de los aragoneses.

Otro dato que permite comprobar la magnitud de la ola es que en estos últimos 24 días se han notificado casi el 25% de los positivos detectados desde que empezó la pandemia en Aragón -uno de cada cuatro-, con la repercusión que esto tiene en las bajas laborales, en el consumo navideño, en los contactos estrechos que tienen que quedarse confinados, en la presión de los centros de salud y en el aumento de las hospitalizaciones, aunque el impacto no sea tan grande como en olas anteriores.

Por zonas básicas de salud, Jaca y Huesca son las que más porcentaje de contagiados han tenido en esta séptima ola, casi el doble que la media de Aragón. Está en cabeza Herrera de los Navarros, donde en este repunte se ha infectado el 10,75% de la población, pero hay que tener en cuenta de que se trata de una zona básica de salud pequeña, con solo 679 cartillas.

Jaca, con 13.417 personas en su área sanitaria, ha registrado un 8,47% de su población infectada desde el 1 de noviembre. Esta ciudad fue la primera en despuntar en Aragón en esta séptima ola, con un fuerte crecimiento a mediados de noviembre que le colocó a la cabeza de los contagios entre las ciudades de la Comunidad con más de 10.000 habitantes. Ha mantenido esta posición durante buena parte de la séptima ola, solo superada al comienzo de la Navidad por Alcañiz y, más recientemente, por Cuarte de Huerva y Utebo.

Otro de los focos principales de este repunte de la epidemia ha sido el barrio de Valdespartera, en Zaragoza. Su zona básica de salud ha notificado en esta séptima ola 2.725 positivos, lo que significa que se ha contagiado el 8,18% de la población a la que atiende el centro de salud, que incluye además varios barrios de alrededor. A pesar de que las Navidades han frenado los contagios en los colegios del barrio más joven de la capital, Valdespartera estos días sigue notificando cifras muy altas.

Sin salir de Zaragoza, el siguiente barrio con más porcentaje de vecinos contagiados desde noviembre también es muy joven. Se trata de Parque Goya, con un 6,29% de vecinos infectados. Le siguen Miralbueno-Garrapinillos (5,52%), Actur Oeste (5,47%), Torrero-La Paz (5,24%), Actur Sur (5,10%) y Actur Norte (5,01%).

Por encima de todos ellos, Huesca capital está sufriendo con dureza este repunte de la epidemia, ya que sus cuatro zonas básicas de salud están entre las que tienen un mayor porcentaje de población infectada. Entre todas suman 4.587 positivos, que son el 7,51% de su población. La incidencia acumulada semanal de la ciudad es actualmente de 3.276 casos por 100.000 habitantes, solo superada por Cuarte de Huerva y Utebo entre las grandes ciudades aragonesas.

Además de Herrera de los Navarros, Jaca, Huesca y Valdespartera, las zonas básicas de salud con un mayor porcentaje de población contagiada solo durante esta séptima ola son Castejón de Sos (se ha infectado desde noviembre el 7,99% de sus cartillas sanitarias), María de Huerva (7,14%), Bujaraloz (7,05%), Bardún (7,03%), Almudévar (7,03%), Ayerbe (6,77%), Villamayor (6,76%), Borja (6,74%), Biescas-Valle de Tena (6,71%), Muniesa (6,53%) y Zuera (6,36%).

En el extremo contrario, las zonas básicas de salud que han aguantado mejor este nuevo empuje de la pandemia han sido Cedrillas (1,54% de habitantes contagiados en la séptima ola), Maella (1,98%), Aliaga (2,00%), Calamocha (2,03%), Utrillas (2,24%), Calatayud Rural (2,29%), Andorra (2,39%), Monreal del Campo (2,40%), Mora de Rubielos (2,54%) y Alcorisa (2,54%).