Sindicatos y empresarios recelan de las bajas laborales por positivos de autotest

“Nos ha sorprendido la norma referente a que un trabajador puede darse de baja laboral por tener síntomas de covid. También nos sorprende que no se especifique de manera clara cuál es el procedimiento a seguir para luego recuperar el alta”. Aurelio López de Hita, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (Cepyme), expresa sus dudas sobre los cambios en los protocolos anticovid que ha anunciado el Gobierno de Aragón y que permiten cogerse una baja laboral a los positivos detectados mediante pruebas de antígenos en el domicilio. Se trata de la fórmula escogida por Sanidad para resolver los problemas de accesibilidad en los centros de salud por el alto volumen de contagios que ha generado el ómicron.

“La salud tiene que estar en manos de profesionales, si el sistema público está sobresaturado, la solución puede pasar por apoyarse en el sector privado: hay mutuas y farmacias en las que trabajan profesionales sanitarios y que tienen capacidad para emitir documentos y certificados”, opina Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón, que cree el servicio telefónico para declararse positivo y poder tramitar una baja laboral no es la mejor opción.

Los empresarios no creen que los autotest vayan a generar mucha picaresca entre los trabajadores y recuerdan que, aunque no se exige ni una fotografía de la prueba, sí es preciso que quien solicite la baja presente una declaración de responsabilidad. Aún así, puede haber alguno que otro que trate de alargar sus vacaciones, y es el temor que se da en muchas empresas que ven cómo estos días decenas de sus empleados están confinados porque sus hijos sin vacunar han sido contacto estrecho o cómo las oficinas se vacían con la vuelta del teletrabajo.

“Fiar en la responsabilidad totalmente una norma no implica que las personas que tienen que aplicarlas sean suficientemente responsables en todos los casos”, considera el responsable de Cepyme, que entiende que “esto debería haber sido objeto -sino de una negociación sí- al menos de una reunión informativa en la que hubiésemos participado los representantes empresariales y los sindicatos para poder aportar las dudas que puedan sugerir”, añade López de Hita.

Arnau considera que el presente es un momento esencial para muchas empresas “que confiaban en la Navidad para procurar su reactivación económica”. “Si de pronto se ven con bajas más difíciles de controlar puede ser una traba para salir de la crisis, sobre todo, en los comercios y en el sector servicios”, opina el director de CEOE Aragón.

"La Administración no puede descargar su responsabilidad en los ciudadanos y lavarse

las manos", opinan en el sindicato CSIF

Los sindicatos también han recibido la noticia con cierto escepticismo y, por ejemplo, en CSIF creen que “la Administración no puede descargar su responsabilidad en los ciudadanos y lavarse las manos”. Afirman fuentes del sindicato que es la propia Administración la que “tiene que poner más medios para poder atender a la ciudadanía". "Hace tiempo que CSIF viene denunciando la falta de personal y la saturación en Atención Primaria. Denunciamos que no se prorrogaran los contratos de refuerzo covid que terminaron en octubre y que son tan necesarios”. En consecuencia, CSIF considera que un autotest no es el medio suficiente para conceder una baja laboral y apuesta por confirmar estas pruebas caseras con una PCR hecha por el Salud. “Está demostrado que las PCR tienen mayor fiabilidad que los test de antígenos”, concluyen.

Por su parte, en Comisiones Obreras insisten en que “garantizar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo era y sigue siendo clave para frenar la exposición a la covid”. “Ante los contagios en niveles nunca vistos de transmisión comunitaria se ponen en evidencia las carencias de Atención Primaria, que necesita de manera permanente más recursos humanos, más centros de salud, más medios de diagnóstico y por lo tanto mayor dotación presupuestaria permanente y creciente”. También critica CC. OO. “el caos en el diagnóstico y en la tramitación de las bajas ILT (incapacidad temporal), que es un acto médico-administrativo muy serio y con muchas derivadas y consecuencias”. El sindicado considera urgente que en aquellas actividades que puedan se replanteen la presencialidad y recuperen el teletrabajo, “respetando en este caso todos los derechos que la Ley de Trabajo a Distancia reconoce a los trabajadores”.

Un teléfono y un formulario web

Unos y otros muestran ciertas reticencias a las dos nuevas vías implantadas por la DGA para que los ciudadanos puedan declarar al sistema sanitario sus contagios confirmados con un test de antígenos en domicilio. Por un lado, el usuario puede recurrir al teléfono 876503741 y la persona que lo atienda buscará cita no presencial en su centro de salud para aquellos que necesitan baja. Si no hay ningún hueco disponible, enviará la información al centro de salud y desde allí se pondrán en contacto con el usuario. Por otro lado, se ha diseñado un formulario en la web de Salud Informa para emitir una declaración responsable con la que comunicar el positivo. A este formulario se accede a través del AR del usuario, sin necesidad de pin, y en él se recogen cuatro variables a completar: situación de su vacunación, sintomático o no, pertenencia a grupo de riesgo (se especifican cuales son), y necesidad de baja. La información generada llegará al médico de familia del usuario para que tome conocimiento del caso y desde el centro de salud se pongan en contacto con el paciente si se considera necesario por su situación clínica o por necesidades administrativas, quedando todo ello registrado en el historial clínico.