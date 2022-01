Reyes Magos con mascarilla, cabalgatas sin caramelos y pasaporte covid para las recepciones reales

Melchor, Gaspar y Baltasar tienen ya todo preparado para hacer acto de aparición mañana por la tarde por numerosas localidades aragonesas. Ese ‘todo’ no se refiere solo a sus séquitos y los regalos, sino también a las mascarillas, el gel hidroalcohólico, las pruebas de antígenos e, incluso, el certificado covid que necesitarán para acceder a algunos salones. La pandemia vuelve a trastocar la tradicional cabalgata de Reyes, pero son pocos los municipios que han renunciado a ella como sí hubo que hacer el año pasado. Este 2022, aún en plena séptima ola de contagios, se van a extremar las medidas para salvaguardar la salud de los participantes y las estrategias son de lo más variopinto.

En Zaragoza, donde el año pasado no hubo desfile (sólo una retransmisión por plataformas digitales), está previsto que este martes se presenten todos los detalles de la cabalgata. El Ayuntamiento, a pesar de que suspendió los cotillones de Nochevieja, mantiene el pasacalles por ser “al aire libre y sin consumiciones”. Lo que sí se sabe es que los Reyes Magos llevarán unas glamurosas mascarillas (a juego con sus trajes), al igual que hará toda la comitiva en todo momento. "Es importante predicar con el ejemplo y los Reyes, aunque interactuarán menos que otros años, sí que visitarán el Belén de la plaza del Pilar, por lo que tendrán que llevar en todo momento su mascarilla puesta", explican los emisarios que ya han llegado a la capital del Ebro.

La mayor preocupación es evitar las aglomeraciones de público, para lo que se ha tratado que Sus Majestades recorran las calles más amplias y donde los asistentes puedan mantener más de distancias entre sí. La de Zaragoza es la segunda cabalgata de España con un recorrido más amplio (son 3,2 kilómetros, solo superada por los casi 4 de Barcelona) y esto puede facilitar una mayor dispersión. Para verla 'in situ' los pajes reales recomiendan, sobre todo, la zona de la puerta del Carmen o el giro en plaza de Paraíso, donde el público puede ‘esponjarse’ algo más que en el Coso o en la plaza de San Miguel, así como la llegada a la plaza del Pilar. Este año no está previsto que los Reyes saluden desde el balcón municipal y serán menos los acompañantes que dancen junto a las carrozas respecto a años anteriores.

En muchos desfiles sólo irán sin mascarilla quienes toquen instrumentos de viento

Es curioso ver cómo en distintas localidades unas administraciones optan por acortar los recorridos para evitar más riesgos y otras prefieren alargarlos para que el público no se concentre en exceso. También hay discusión acerca de si Sus Majestades deben llevar o no la mascarilla: hay que recordar que actualmente es obligatoria incluso en exteriores (bajo pena de 100 euros), pero muchos ayuntamientos harán una excepción con Melchor y compañía para no desvirtuar en exceso una noche que debería ser mágica. Los organizadores de los desfiles también inciden en que no podrán acudir "personas con síntomas de covid, pendientes de un resultado PCR o aisladas por ser contactos estrechos", pero es imposible hacer controles por lo que este extremo recae en la responsabilidad individual de cada uno.

En Huesca la cabalgata será más reducida pero con un recorrido más amplio: desde la avenida de Monreal hasta la plaza Santo Domingo. La capital oscense, no obstante, echa el resto con ‘el saludo de los Reyes Magos’, un espectáculo gratuito para el que es imprescindible reservar entrada. Se podrán pedir un máximo de cuatro por persona (solo podrá acudir un adulto por niño) y para acceder al ‘show’ en la plaza de toros será obligatorio presentar el certificado covid junto con el DNI. El aforo se ha limitado a 3.250 personas -las cabalgatas estáticas facilitan el control de acceso y que se mantengan las distancias- y el Ayuntamiento invita a seguir el saludo en directo a través de la web www.huesca.es y también del resto de canales online oficiales: YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.

Un niño se fotografía con Baltasar en el Alfar de los Hermanos Górriz. M. A. M.

En el caso de Teruel también se ha optado por hacer pasar las carrozas por calles más amplias y los Reyes han adelantado su llegada a la ciudad -como ya hicieron el año pasado- para que los niños puedan estar con ellos y recibir un detalle cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Hace falta cita previa, pero muchos chavales ya han podido estar con Sus Majestades en los Alfares de los Hermanos Górriz.

Curiosos es también el caso de Calatayud, donde el Ayuntamiento ha organizado un desfile con menos integrantes y todos portarán mascarilla (salvo aquellos que tengan que tocar instrumentos de viento) y se someterán mañana por la mañana a pruebas de antígenos. “En total se realizarán unas 50 pruebas a los voluntarios que participarán en la cabalgata”, explican desde consistorio bilbilitano, donde renuncian a los caramelos y ampliarán el dispositivo policial.

Por citar solo otro ejemplo, en Fraga se ha decidido no lanzar dulces desde las carrozas no tanto por el que los caramelos pasen de mano en mano como “para evitar situaciones que puedan provocar aglomeraciones”. Por eso, se está aprovechando la visita a los centros educativos para repartir bolsas selladas con caramelos para todos los niños. “Creemos que lo más prudente es no lanzar caramelos. Sabemos que a los niños les encanta cogerlos y es muy divertido, pero así evitamos que puedan agolparse y facilitamos que cada familia se sitúe de cómoda y tranquila para disfrutar de la cabalgata, manteniendo las distancias de seguridad”, explica la concejal de Cultura y Fiestas, Silvia Galindo.