Pedro Carboné: "He llegado a un punto en el que quiero hacer lo que me dé la gana"

Ha tocado este mes en Washington. ¿Qué relación guarda con Estados Unidos, el país en el que comenzó su carrera internacional como pianista y vivió 30 años?

Voy todos los años a tocar. El año pasado no fui por la covid. En este caso he estado tocando con la orquesta de la Universidad de Georgetown. Ha sido un concierto de Beethoven y el 'Concerto' de Manuel de Falla, que es una obra que se toca muy poco porque no la entiende nadie.

¿Por difícil?

Por difícil de escuchar y de tocar también.

¿Conocemos la música clásica que tenemos en España?

No.

¿La aprecian más fuera?

No necesariamente. La conocen por músicos que como yo nos dedicamos a hacer conocer lo que consideramos que es la música española buena.

¿Cuál sería?

En este caso yo he hecho el 'Concerto' de Falla. Es una obra muy rara. En 15 minutos coge los pilares de la música española. Se toca siempre mal y se escucha peor. Por eso hemos decidido un formato de concierto en el que la gente entiende la génesis del concierto y lo disfruta.

¿Cómo una sesión didáctica?

Sí. Es ambas cosas. La música tendría que escucharse así siempre.

¿Falta educación musical?

Sí. El problema es quién da la educación musical. Deberían ser músicos. Además, yo me quejo del formato de conciertos actual, que es muy elitista. La gente no entiende lo que escucha.

Hizo una sesión de este tipo, previa a un concierto, la última vez que tocó en Zaragoza, en 2017, en la sala Mozart.

Sí. Los conciertos tendrían que tener un preconcierto. Eso se hace en EE. UU. en algunas salas desde hace mucho tiempo.

¿Hay que educar el oído desde niños, incluso desde bebés?

No lo sé, pero los niños que estudian música son siempre los primeros de la clase. La música te obliga a tener una disciplina mental. Hoy está toda la música al alcance, pero requiere escuchar con atención, que es lo contrario a lo que hacemos con la cultura del medio minuto y el Tik Tok.

Las redes sociales también ayuda a llegar a la gente. Usted tiene canal de Youtube, 'Piano Tales with Pedro Carboné'.

Totalmente, pero son un arma de doble filo. Gente que no vale nada se hace un entorno de redes sociales, pero la ventaja que tiene es que puedes hacer lo que te dé la gana. Vivimos en una sociedad en la que está establecido todo lo que tienes que hacer. Yo he llegado a un punto en el que quiero hacer lo que me dé la gana.

Usted empezó de niño. ¿Cómo se acercó al mundo del piano?

Yo aprendí en el colegio. Afortunadamente me encontré con Pilar Bayona. Es muy difícil encontrar gente que te despierte el amor a la música y plasmarla en un instrumento. La conocí cuando yo tenía 10 ó 12 años.

¿Se ha reconocido lo suficiente a Pilar Bayona en Zaragoza?

No. Ella era una pianista extraordinaria en muchos aspectos y se quedó en Zaragoza precisamente porque consideraba que tenía que ahondar mucho más en la música. En aquellos tiempos este tipo de carreras para una mujer estaba mal visto. Ella fue contra viento y marea. Habría que llamar al Auditorio de Zaragoza, Auditorio Pilar Bayona, sin lugar a dudas.

En su etapa en Nueva York vivió los atentados del 11-S, de los que se han cumplido 20 años. ¿Fue consciente del alcance?

Sí. De hecho, para mí el mundo ha cambiado a partir de entonces y EE. UU. como país y Nueva York como ciudad. No me identifico nada con el ‘skyline’ de la ciudad.

Sigue teniendo su casa en El Burgo de Ebro, pero reside en Alicante. ¿Qué ha encontrado allí?

Grabé las obras de Óscar Esplá para piano y por allá me aprecian. Es un compositor que está olvidado y es de la altura de Falla. Estamos hablando del gran sinfonista español. Estoy iniciando un movimiento para ponerlo donde necesita.