Los docentes de música, por una educación "digna": "Poco a poco se va arrinconando la materia"

"Insuficiente" y sin aportar "cambios sustanciales". La presidenta de la Asociación de Profesores de Música de Aragón (APMA), Ángeles Arranz, resume así lo que opina de los borradores de currículo de Primaria y Secundaria publicados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que deben ser aprobados y, posteriormente, desarrollados por las diferentes comunidades autónomas. "Privar al alumnado español de la vivencia de la música, cuando está demostradísimo que tiene tantos beneficios, es un error. En Europa, por ejemplo, desde los propios centros se propicia con fondos públicos que los estudiantes puedan tener actividades relacionadas con la materia: hay pequeñas orquestas, coros, etc. En España la falta de inversión hace que esas cosas no se puedan realizar", destaca.

El pasado sábado, en torno a "cien docentes" de música de la Comunidad -de todas las enseñanzas y niveles educativos- se sumaron en Zaragoza (con una concentración en la plaza de España) a las movilizaciones promovidas a nivel nacional por la Confederación de Asociaciones de Educación Musical (con la APMA como miembro de la misma), reclamando a las administraciones educativas que -en el desarrollo de la ley- se tenga en cuenta el derecho del alumnado a recibir una educación musical "digna". Consideran que la articulación que se hace de la misma en la Lomloe mantiene las materias musicales "en mínimos insustanciales" y, además, deja "nuevamente al arbitrio" de las regiones "su presencia y continuidad". Asimismo, defienden que sea una materia troncal al mismo nivel que el resto de asignaturas en Infantil, Primaria y Secundaria.

"Pedimos que no tengamos que estar a expensas siempre de la voluntad de las autonomías. El borrador del Ministerio no establece una obligatoriedad en los cursos de Secundaria. En 2013 en alguna comunidad se perdió uno de los niveles. ¿Eso de qué depende? ¿De que a un consejero le guste más la música que a otro? Eso no puede ser", cuestiona Blanca Domínguez, profesora de música de 3º y 4º de la ESO en un instituto zaragozano y vocal de la Asociación de Profesores de Música de Aragón.

En Aragón, la música es obligatoria en 1º y 3º de la ESO y optativa en 4º (tres sesiones a la semana en cada uno de los cursos). Ángeles Arranz -también profesora de la materia en un instituto de la capital- destaca que se está en "mejor situación" que otras regiones españolas. No obstante, apunta que les gustaría que pudiera ofertarse en "todos los itinerarios" de 4º. "Tradicionalmente, el Gobierno aragonés ha atendido nuestras peticiones. Es verdad que en muchas ocasiones la legislación viene cerrada desde Madrid, pero dentro de la poca autonomía que la DGA tiene, entre comillas, se nos ha tenido en cuenta. Y nuestra postura siempre es de colaboración con la administración", subraya. A lo que Domínguez añade: "Aragón en Secundaria ha tenido una presencia importante. Ha sido pionera en algunos niveles en Educación Musical".

"Es en Primaria cuando la música más beneficios produce en el alumnado. Hemos intentado por activa y por pasiva que se refuerce desde el Estado, pero no lo hemos conseguido"

Por contra, ambas docentes coinciden en reclamar que en Primaria tenga mayor carga lectiva (pasar de una sesión a la semana -como hasta ahora para todos los estudiantes de 6 a 12 años- a "al menos" dos) y que no esté ligada a la materia de plástica en su evaluación. "La presencia de la música en Primaria es anecdótica y hay que reforzarla. Hemos intentado por activa y por pasiva que se refuerce desde el Estado, pero no lo hemos conseguido. En esa etapa educativa es cuando más beneficios produce la Educación Musical en el alumnado; es cuando se está produciendo su desarrollo cognitivo", se lamenta la vocal de la APMA.

Otro momento de la concentración por una educación musical "digna", celebrada en la plaza de España de Zaragoza.

Empatía, memoria y pensamiento abstracto

Según Blanca Domínguez, a nivel cognitivo la música favorece la concentración, la memoria, la atención y el pensamiento abstracto, entre otros aspectos. Asimismo, contribuye a tener más empatía. "Es la más social y emocional de todas las materias. Cuando hacemos música en grupo, un alumno es consciente de la importancia individual dentro del conjunto y de cómo todos son necesarios en un resultado global", resalta.

En cuanto al Bachillerato, la Asociación de Profesores de Música de Aragón reivindica que las materias musicales sean opcionales y que vuelvan a estar presentes en la Evau (la evaluación para el acceso a la universidad) para que su alumnado tenga "el mismo derecho" a examinarse de esas asignaturas y no sean "ciudadanos de segunda" en comparación con otros estudiantes de dicho ciclo. "Se perdió a nivel nacional en la última reforma y así estamos todavía. Da la sensación de que, poco a poco, se va arrinconando la materia de música en los centros de Primaria y Secundaria", concluye su presidenta, Ángeles Arranz.