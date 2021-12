Olona garantiza a los agricultores que "donde Agroseguro no llegue, llegará el Gobierno de Aragón"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha lanzado este jueves un mensaje de tranquilidad a los agricultores y ganaderos afectados por la avenida extraordinaria del Ebro. Y lo ha hecho con un rotundo compromiso. “Donde Agroseguro no llegue por razones técnicas y de legalidad, llegará el Gobierno de Aragón”. Respondía así el consejero a la inquietud mostrada por el sector ante la incertidumbre que despierta la posibilidad de que algunos de los cultivos de cereal anegados, muchos de ellos recién sembrados, no cumplan los requisitos técnicos exigidos por las coberturas para disponer de indemnización.

Acompañado por el director general de Agroseguro en Aragón, Juan Cruzán, con quien ha mantenido esta mañana una primera reunión para comenzar a diseñar medidas para hacer frente a las “cuantiosas” perdidas que la crecida “todavía está produciendo” en los campos de la ribera del Ebro, Olona ha repetido en varias ocasiones el mensaje con el que quiere reducir la preocupación del sector. “Vamos a compensar la imprescindible labor ambiental realizada por los agricultores”, ha insistido el consejero.

Y es que, como ha recordado, la estrategia que el Gobierno de Aragón ha mantenido durante esta riada ha sido “gestionar la llanura de inundación como tal”. Dicho de otra manera. Los cultivos han jugado un “imprescindible papel en laminación de la avenida”, lo que, junto con los embalses y las actuaciones realizadas tanto desde CHE como desde el Gobierno de Aragón, “ha permitido minimizar los efectos sobre las poblaciones, sobre los núcleos urbanos”, ha destacado el consejero. Y por eso, ha señalado, “sería absolutamente injusto” que tras haber utilizado las tierras de cultivo con esta finalidad ahora se permitiese que el esfuerzo económico recaiga exclusivamente sobre el bolsillo de los agricultores y ganaderos. “Lo quiero dejar claro, eso no va a ocurrir hoy de ninguna manera”, ha repetido Olona, que en varias ocasiones ha trasladado a los agricultores “que no tengan ninguna duda de que los daños van a ser compensados”, primero desde Agroseguro y allá donde no alcancen las coberturas, “con medidas complementarias y de excepción”.

No ha concretado el consejero como se traducirá ese compromiso, porque “dependerá de la cuantía y del carácter de los daños”, porque se están ahora dando los primeros pasos para definir e implementar las medidas. “Lo que puedo asegurar es que las tomaremos”, ha dicho.

Y para realizar esos cálculos habrá que esperar a que el agua se retire, porque los daños también dependerán del tiempo que está permanece sobre los campos. Por eso, y hasta pisar el terreno, Olona mantiene que serán alrededor de 12.000 las hectáreas afectadas, una cifra que los representantes agrarios elevan incluso a 20.000, pero que el consejero justifica asegurando que en la ribera del Ebro, la superficie agraria inundable no supera las 15.000 hectáreas.

Los primeros partes

Mientras, los primeros partes de siniestro ya están llegando a Agroseguro. Por el momento, la delegación en Aragón ha recibido comunicación de daños de unas 400 hectáreas, una cifra que se espera que se incrementarán notablemente en los próximos días. “Hay esperar a que bajan las aguas. En ese momento los agricultores visitarán sus parcelas y tramitarán la correspondiente declaración de siniestro. Entonces desplazaremos a un técnico que realizará la valoración”, ha explicado el director general de la entidad en la Comunidad.

Cruzán ha detallado que si el daño se ha producido en un cultivo ya de recolección, como puede ser una hortaliza, se hace una propuesta de valoración inmediata, pero si se trata de un cultivo como el cereal hay que esperar a la cosecha para valorar los daños definitivos en el momento de la recolección, momento en el que se realiza una segunda visita de peritación.

El responsable de Agroseguro en Aragón también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los agricultores y ganaderos. “Todas las líneas de seguro agrario llevan la línea de inundación, todos los cultivos están cubiertos por este riesgo, igual que las infraestructuras asegurables y la vida de los animales, por lo que todos aquellos que tienen un seguro verán indemnizados los daños que hayan sufrido”, ha dicho Cruzán. Y ha recordado en los cultivos de cereal de secano en los que no hubiera nacido aún el cereal, los productores verán resarcido ese daño con la cobertura de no nascencia. El problema podría estar en aquellas parcelas de regadío en las que el cultivo todavía no había despuntado. “Quisiera pensar que este es un problema mínimo, que de las miles de hectáreas y los cientos de miles de euros que se van a pagar en las indemnizaciones, esta circunstancia, que es importante para el agricultor al que afecta, no sea muy elevada”, ha confiado Cruzan. En cualquier caso, todavía es pronto para saber qué sucederá. “Vamos a esperar”, ha concluido.