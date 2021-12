Éxito aragonés en el Congreso Mundial del Petróleo de Houston

Siempre ha tenido inquietudes de "hacer innovación" dentro del sector energético, en el que lleva trabajando desde hace diez años, y ahora ve recompensado su esfuerzo a nivel internacional. El aragonés Pedro Miras, senior analyst de balance de gas natural de Repsol en Madrid, acaba de ganar el prestigioso premio de jóvenes menores de 35 años en el Congreso Mundial del Petróleo (World Petroleum Congress), celebrado del 5 al 9 de diciembre en Houston. "Fue toda una sorpresa; se presentaron otros 60 trabajos de muchos países. Una semana antes nos dijeron que éramos finalistas", comenta recién llegado de la ciudad estadounidense.

Aclarar la relevancia de un evento centenario, que tiene lugar (salvo covid) cada tres años. Las empresas energéticas envían a sus máximos representantes y las delegaciones de las diferentes naciones, a sus ministros de Energía e incluso en alguna ocasión a sus presidentes de Gobierno. Este año han asistido 4.500 personas, con la ausencia señalada de delegados de China. "Es el foro sobre gas y petróleo más importante a nivel mundial. Es fundamental el poder reunirte durante cuatro días con empresas destacadas que de otro modo sería muy difícil. No te encuentras a consejeros delegados (CEO) de compañías como Shell o Repsol (acudió Josu Jon Imaz), por ejemplo, en el mismo congreso y los mismos días en ningún otro tipo de convención. Y países como Irán y Arabia Saudí suelen mandar a grandes personalidades", explica este joven de 32 años, que nació en Zaragoza y reside en la capital española.

Esta era la segunda vez que presentaba un trabajo al World Petroleum Congress; la primera fue en la anterior edición, en Estambul (Turquía), con un proyecto en torno al gas natural. Ahora lo ha hecho sobre el gas ylleva por título 'An Innovative Gas Model to Face the Energy Transition: The Implicit Allocation Mechanism', es decir, una metodología implícita de capacidad que permite "mediante un único proceso comprar, transportar y vender el gas" sin tener que hacer tres transacciones como hasta ahora. Un trabajo de más de dos años en coordinación con Paloma Izquierdo (compañera de Repsol), por lo que el galardón es compartido.

Pedro Miras explica que mediante este único proceso se logra que el coste del gas sea más justo y conseguir, como fin último, un mercado europeo con precios equiparables en todos los países. "Esta metodología ya funciona en pequeña medida en el mundo eléctrico. Nuestro método lo que hace es si que quieres comprar gas en un país, transportarlo y venderlo en otro no tienes que realizar tres operaciones: comprar el gas en un sitio, comprar la capacidad para trasportarlo entre países y venderlo en otro. Cuando compras la capacidad, como los mercados están constantemente vendiendo, se es conservador y adquieres más de la que realmente piensas que vas a transportar. Al final es menos eficiente; pierdes dinero porque pagas por esa capacidad que no estás utilizando", detalla.

Proyección internacional

De Houston se han venido con el galardón, una compensación económica (500 dólares) y, no menos baladí, una proyección internacional. "Sales en la revista del Congreso y tu propia empresa (en este caso Repsol) te hace un reconocimiento al publicarse el trabajo en sus redes sociales y la intranet", cuenta este joven aragonés, que estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing en ESIC en Madrid.

Su deseo sería poder seguir creciendo en la compañía, en la que dice estar muy contento. "Me encargo de suminitrar el gas natural de la mejor forma posible. Es un trabajo muy retador y más con el coronavirus y con Moscú que cierra el grifo y suben los precios", dice Miras, que considera que Europa no puede depender tanto de Rusia o Argelia. "Si no, estamos en sus manos", subraya. Y también pronostica una bajada de precios energéticos durante el invierno. "Conforme vaya haciendo mejores temperaturas y las compañías vayan teniendo menos riesgos de encontrarse con una ola de frío", apunta.

Al mismo tiempo, expresa su deseo de que el trabajo con el que han sido premiados él e Izquierdo se pueda llevar a la práctica. "Ojalá. Sería bueno para todos, lo veríamos repercutido en nuestros bolsillos a final de mes. Aunque es muy difícil que se desarrolle porque a día de hoy no hay ningún país que se haya lanzado a trabajar en ello. Es intracomunitario y tienen que ser los propios gobiernos. No es una regulación en una única nación, que sería algo más sencillo, sino que tienes que convencer al menos al adyacente (que tiene frontera contigo) para que eso tenga funcionalidad", reconoce.

Hasta que eso llegue, él se puede sentir satisfecho con su productivo viaje a Houston que alargó unos días para conocer la urbe y, de paso, las oficinas que la multinacional energética y petroquímica española tiene en tierras norteamericanas.