El club con más Copas de Aragón está en Jaca

Es el equipo más laureado de Aragón y del hockey sobre hielo a nivel nacional. Y no es para menos. El Club Hielo Jaca lidera el ‘ranking’ de títulos entre los clubes de Aragón, con 29, seguido del Club Voleibol Teruel (22) y el Real Zaragoza (9).

Entre los clubes de hockey hielo le siguen el Txuri Urdin (27 títulos, incluidos los que consiguió cuando era la Real Sociedad) y el Puigcerdà (18). El próximo año, el Hielo Jaca cumplirá 50 años, ya que el club se creó en 1972, coincidiendo con la apertura de la desaparecida antigua pista de hielo de Jaca. Un año que estará repleto de actos y eventos para celebrar este aniversario, tal y como apunta el presidente del club jaqués, Antonio Betrán, aunque de momento no quiere avanzar nada, ya que se darán a conocer en breve junto al Ayuntamiento de Jaca.

El Club Hielo Jaca fue uno de los seis fundadores de la Liga Nacional de Hockey Hielo, junto a la Real Sociedad de San Sebastián (actual Txuri Urdin), FC Barcelona, CH Madrid, CG Puigcerdà y el CH Valladolid. Hoy en día siguen Jaca, Barça, Puigcerdà y Txuri Urdin. En la Comunidad de Madrid está ahora el Majadahonda. En toda su historia, la escuadra jaquesa ha llenado su vitrina con 13 Ligas y 16 Copas del Rey. La primera Liga fue en la temporada 83-84 y la última en 2016, mientras que la primera Copa fue en la temporada 84-85 y la última hace nada, en mayo de este 2021.

El club jaqués ha vivido buenos y malos momentos a lo largo de su historia. Uno de los peores se dio en 2008, tras el Festival Olímpico de la Juventud Europea, cuando el equipo se tuvo que ir a entrenar y jugar a la pista de hielo de Pamplona debido a que estaban cerradas las dos pistas de la capital jacetana. Esto motivó que acabara retirándose de la Liga.

"Somos referente nacional"

Desde los comienzos, una de las señas de identidad del Club Hielo Jaca ha sido la cantera, y así lo destaca su presidente. "Somos referente nacional en este sentido", apunta. Muchos de los jugadores que ahora militan en el equipo senior llevan desde pequeños formándose en el club, que consideran "su familia". También ha nutrido de buenos jugadores a otros clubes, como Juan Muñoz y Ánder Alcaine (Txuri Urdin), Julio Rapún (Puigcerdà) o Gastón González, Bruno González y Héctor Alastruey (Barcelona).

Precisamente por apostar la cantera, este club jaqués tiene todavía mucho más mérito; en las últimas temporadas, si la economía no lo ha permitido, no ha fichado a jugadores extranjeros. Aunque no solían ser muy numerosos en el plantel, dos o tres por temporada, el club ha tirado por los jugadores de casa, que han demostrado con creces que pueden sacar adelante al equipo y situarse en los primeros puestos de la clasificación de la liga.

Esta temporada, el presidente Antonio Betrán ve "muy bien al equipo" y señala que hay "mucha igualdad" entre el resto de formaciones, por lo que "puede ganar cualquiera". No obstante, como pasa cada temporada, el Club Hielo jaca luchará por ganar el título de Liga y la Copa del Rey. Este año cuentan con un nuevo entrenador, el danés Morten Kjolby, que es también director deportivo de la sección de hockey sobre hielo. Los jugadores y la junta directiva están contentos con él.

El Club Hielo Jaca también ha representado a España en competición europea, la actual Continental Cup, viajando por muchos países de Europa; en 2016 se jugó en Jaca y el club se ahorró los gastos de desplazamiento. Normalmente, el equipo supera una o dos rondas. En esta competición se ha medido con equipos más profesionalizados y que han llegado a tener una docena de jugadores extranjeros.

Guillermo Betrán, el capitán: "Cuando empiezas a jugar a hockey hielo es muy difícil dejarlo"

El capitán del Club Hielo Jaca es a sus 36 años una de las principales figuras del hockey hielo nacional, y ha jugado muchos años en la selección española absoluta. Laura Zamboraín

Con tan sólo siete años, Guillermo Betrán se calzó sus primeros patines de hielo y desde hace ya cinco años es el capitán del equipo senior del Club Hielo Jaca. En su familia se respira hockey hielo en cada rincón y ahí es uno más, porque a su padre siempre le ha gustado este deporte y ya llevo unos años siendo el presidente del club. Tanto él como su hermano Adrián juegan en el equipo senior, y han defendido la camiseta de España en varios campeonatos mundiales.

"Estando en la Escuela de Verano -recuerda Guillermo- nos dieron la oportunidad de patinar; el profesor que nos enseñó fue Miguel Baldrich -antiguo capitán de la selección nacional de Hockey hielo- y nos propuso a los que quisiéramos apuntarnos al hockey; ese fue mi comienzo, tras haber bajado a la pista de hielo con mi padre a ver algunas finales allá por el año 92", recuerda. La pista de hielo se ha convertido en su segunda casa desde bien pequeño, ahí entrena con el resto del equipo y ha vivido momentos muy especiales, ganando trofeos delante de la afición.

Guillermo Betrán ha sido y sigue siendo un referente en el Club Hielo Jaca, y un fijo en la selección española de hockey hielo. Siempre apuesta por la cantera del club, algo que considera una ventaja sobre el resto. Y en este aspecto también asegura que el club jaqués tiene una de las mejores canteras del hockey hielo español, lo que les ha permitido demostrar que sin ningún jugador extranjero también se pueden lograr grandes cosas en nuestra liga y en Europa.

"El Club Hielo Jaca es mi casa, mi familia"

Para Guillermo, el Club Hielo Jaca "es mi casa, mi familia; no sólo son mis compañeros de equipo, sino que además se convierten en amigos y esa amistad pasa a un primer plano". El capitán lleva muchos años en la elite del hockey hielo nacional y esto ha sido posible gracias a que ha conseguido compatibilizar la actividad deportiva de primer orden con su trabajo. «Por suerte he podido compaginarlo bien, cosa que no es nada fácil». Le gusta «mucho» el hockey hielo, «la competición, el ambiente del vestuario, y esa mezcla es la que te mantiene a ese nivel».

Más información El CH Jaca iniciará la liga visitando el 18 de septiembre al Majadahonda

Aunque todavía es joven, a sus 36 años es el jugador más veterano del equipo senior en este momento, incluso el entrenador tiene menos años que él, pero a día de hoy no se ha planteado finalizar su carrera deportiva. «sin embargo, está claro que en la vida establecemos prioridades y para mí el hockey sigue siendo una de ellas, aunque también es verdad que me lo puedo plantear el año que viene o dentro de dos; cuando llegue el momento, lo sabré», reconoce.

Durante toda su andadura profesional ha tenido la ocasión de llevar los colores de Jaca por el territorio nacional y defender la camiseta de España en muchos partidos. "Es un orgullo haber tenido esta oportunidad; en mi caso ha sido desde las categorías inferiores hasta llegar al equipo absoluto". ¿Qué le diría a los jóvenes para animarles a jugar a hockey hielo? "Que van a disfrutar, es un deporte que engancha; cuando empiezas a jugar a hockey hielo es muy difícil dejarlo, se queda contigo para toda la vida".

El futuro. Compatibilizar deporte y estudios: la tarea de las aulas de tecnificación

Alumnos de hockey hielo pertenecientes a las Escuelas de Tecnificación. Laura Zamboraín

El Club Hielo Jaca lleva implicado en el proyecto de las Aulas de Tecnificación desde su implantación en Jaca, ya que es el único club de Aragón que practica la modalidad de hockey hielo. La escolarización de los alumnos en un grupo especial de deportistas facilita la coordinación entre los sistemas educativo y deportivo, para la atención de todos los aspectos relacionados con la formación integral de los jóvenes.

Se ajustan los calendarios de exámenes en función de las fechas de competiciones oficiales, reforzando los contenidos educativos cuando los alumnos así lo precisen, dada la movilidad derivada de su actividad deportiva.

La Federación Aragonesa de Deportes de Invierno implantó este proyecto en Jaca en septiembre de 2018, con 17 deportistas de la modalidad de hockey hielo y como centro de referencia, el IES Pirineos de Jaca, donde estos alumnos estudian primero y segundo de la ESO. Cada año, con la promoción académica de los alumnos se va sumando un curso, llegando en la actualidad a primero de bachiller. Actualmente las Aulas de Tecnificación cuentan con 38 alumnos de hockey (6 chicas y 32 chicos) y 6 alumnos de curling (5 chicas y 1 chico) pertenecientes a 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y primero de bachiller.