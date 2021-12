Broto ve con buenos ojos implantar el pasaporte covid en las residencias de mayores de Aragón

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, se ha mostrado este miércoles favorable a implantar el pasaporte covid para acceder a las residencias de mayores de la Comunidad, aunque también ha dejado claro que la competencia para su puesta en marcha con "el apoyo desde el punto de vista jurídico" corresponde a Sanidad. Además, ha insistido en que considera una "irresponsabilidad máxima" entrar en estas instalaciones sin estar inmunizado y que a las personas que se han dirigido al Departamento para preguntar por esta cuestión les han recomendado "vacunarse o no entrar".

En relación al uso del certificado covid en los geriátricos ha reiterado que le parecería "muy bien" y que las medidas sanitarias que se aprueban siempre las asume, ejecuta y obliga "a que se cumplan". De hecho, este visado de vacunación ya se está solicitando en algunas residencias para que los familiares puedan entrar a las habitaciones de los usuarios, ya que se trata de un requisito establecido por el Departamento de Ciudadanía.

De momento Broto ha descartado endurecer las restricciones de cara al próximo puente de la Constitución o de las fiestas navideñas. Ha vuelto a apelar a la "prevención" y la "prudencia" a la hora de acercarse a estos centros o cuando los internos pasan algunos días en los hogares de sus seres queridos. También ha confirmado que en estos momentos ya ha terminado la administración de la tercera dosis a todos los residentes de la Comunidad. Solo quedan pendientes los casos "residuales" de ancianos que no pueden recibir el pinchazo porque hay un brote abierto o han pasado la enfermedad y no ha transcurrido todavía el "periodo prudencial" para recibirlo.

En estos momentos en la Comunidad hay 15 residencias con brotes abiertos, que dejan un total de 79 personas contagiadas, de ellas 49 residentes y 30 trabajadores. Ninguno de los positivos es de carácter grave. Estos datos corresponden a la semana pasada y será este jueves cuando se actualicen y se sepa si, al igual que está ocurriendo en la Comundidad, la incidencia ha seguido al alza.

Acerca de los trabajadores de las residencias que no se han vacunado, el último dato que maneja el Gobierno aragonés es que se trata de un 3% de las plantillas (aunque esta cifra puede haberse reducido), Broto ha apuntado que hay trabajadores que incluso les han llegado a pedir "protección" porque sufren el "aislamiento" por parte de sus compañeros. "No me extraña que lo sufran, lo que tienen que hacer es vacunarse", ha asegurado tajante.