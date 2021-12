Falo augura nuevas olas y apela a la "prudencia", pero descarta nuevas restricciones por ahora

El director general de Salud Pública de Aragón, Francisco Javier Falo, ha descartado este miércoles nuevas restricciones en la Comunidad pese a notificarse 660 nuevos contagios, la mayor cifra desde el 5 de agosto. Solo se valorarán, ha recalcado, en el caso de que la situación se vaya complicando. En una acto con motivo del Dia Mundial de la Lucha contra el Sida, ha explicado que desde el Departamento de Sanidad se está "atento" a la situación epidemiológica y que se mantiene el contacto con los responsables municipales de las localidades más afectadas como son Huesca y Alcañiz. No obstante, de momento, no ha valorado la opción de reducir el número de participantes en actividades sociales durante la Navidad, tal y como recomendó este martes el Ministerio de Sanidad.

La apuesta del Departamento continúa siendo la incentivación de la vacuna, que en la última semana -a raíz de la aplicación del certificado covid- ha experimentado un incremento exponencial, al multiplicarse por cuatro las primeras citas y por tres las de segundas dosis. "Se trata de gente que se había puesto la primera y que, por las circunstancias que fuera, no había completado la pauta", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que en los próximos días y semanas se valorará ampliar el uso del pasaporte covid a otros espacios, como podrían ser interiores o donde hay personas vulnerables.

Ha confiado en que con los autos judiciales esta medida se mantiene y que se seguirá utilizando durante un tiempo. De hecho, ha incidido que no será cuestión de unas semanas, sino que se prevé de larga aplicación. En este sentido, ha destacado la necesidad de pulir algunas cuestiones como es la posibilidad de contar con una plataforma para su control y definir de manera más concreta qué es una celebración. En estos momentos, los espacios de restauración tienen la obligación de solicitar el pasaporte covid cuando haya una celebración, pero no se detalla qué es -más allá de las bodas, bautizos y comuniones- o el número de personas que pueden acudir.

Respecto a la evolución de la pandemia, Falo no se ha aventurado a determinar cuándo Aragón podría llegar al pico de contagios y ha reconocido que, independientemente de cuando se produzca, se seguirán sucediendo nuevas olas. La bajada de la séptima tampoco está clara: "Puede ser que sea rápida o que, a causa de los puentes, se vayan produciendo mesetas". En todo caso, ha apuntado, la situación es de incertidumbre. Y a ello se une la aparición de la nueva variante ómicron, de la que todavía no se tienen muchos datos, más allá de que aún no ha hecho presencia en la Comunidad.

De cara al puente, el director general de Salud Pública ha animado a la gente a vacunarse y a que mantengan las medidas higiénicas como el uso de la mascarilla, la distancia social, la ventilación y la apuesta por espacios al aire libre. Ha enfatizado en que todavía "no es el momento de juntarse 30 personas".