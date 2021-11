Tres aragonesas, atrapadas en Marruecos por el cierre de sus fronteras: "Esperamos poder volver el jueves"

El cierre repentino de las fronteras de Marruecos ha afectado a cientos de españoles que pasaban sus días en las ciudades marroquíes. La variante de la covid ómicron ha azotado al continente africano y, para evitar problemas, el país cerró sus fronteras la pasada madrugada. Entre los afectados se encuentran Nuria Mallada, Eva Campillo y Sandra Salvador, tres aragonesas que tenían pensado volver este miércoles a España, pero la situación ha cambiado con esta medida.

La oscense Mallada lanzó, a través de Twitter, un mensaje solicitando ayuda, ya que no tenían noticias de las autoridades españolas y se encontraban "con los vuelos cancelados y sin que nos den ninguna solución". Este anuncio lo realizaba en la madrugada de este martes bajo el hashtag 'Atrapados en Marruecos', a través del cual numerosos españoles están haciendo público su caso con esperanzas de encontrar una solución.

#atrapadosenmarruecos cientos de españoles nos encontramos encerrados en marruecos y sin poder salir, sin noticias de las autoridades españolas,con los vuelos cancelados y sin que nos den ninguna solución @heraldoes @ardeportes @A3Noticias @sextaNoticias @MAECgob @EmbEspanaRabat — Nuria Mallada Marco (@NuriaMallada) November 30, 2021

"Estamos bien y no nos encontramos nerviosas, porque nos intentamos tranquilizar entre nosotras, pero nos gustaría solucionarlo lo antes posible", indica Mallada. Las tres jóvenes están en Marruecos desde el pasado domingo y esperaban volver a España este miércoles, pero su vuelo se canceló con la clausura de las fronteras, que durará 15 días, y la aerolínea no ofrecía ninguna solución.

Además, han acudido a la Embajada de España en el país marroquí y, además de que "no hablaban castellano, creo que nos lo hemos tenido que gestionar por nuestra cuenta" ya que han aportado sus datos al consulado pero todavía no han obtenido respuesta. "Nos decían que llamáramos por teléfono, pero no lo cogían", asevera. "El Gobierno español tampoco ha comunicado nada", critica la oscense.

Las aragonesas pueden quedarse en el hotel hasta mañana, el día en el que salía su vuelo que ya ha sido cancelado. "Nuestro viaje sigue su curso, aunque se ha modificado porque ya no visitamos sitios de interés, sino cafeterías para poder tener WiFi y estar pendientes de si hay novedades".

Afortunadamente, parece que las jóvenes van a poder volver a casa con tan solo un día de retraso. Iberia ha comunicado que fletará cinco vuelos para que los viajeros puedan regresar a España si así lo desean para los días 2, 4, 7 ,9 y 11 de diciembre. "Hemos visto información en la embajada española de Marruecos acerca de estos nuevos vuelos y hemos reservado cinco vuelos para el día 2, pero aún no tenemos confirmación porque lo hemos hecho todo por teléfono", indica Mallada.