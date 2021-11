Ensayos y relatos que unen a varias generaciones

La Fundación Unir regresó ayer de forma presencial al Salón Rioja del Patio de la Infanta para entregar los premios del IX Concurso Intergeneracional de Ensayo y Relato Breve. En este escenario se volvió a hablar mucho de valores como respeto, tolerancia, solidaridad, fraternidad e igualdad con la idea de que ganen peso en la sociedad por encima de las ideologías intentando, además, que diferentes generaciones reflexionen sobre ello.

Jesús Aznar, presidente de la fundación, inició su intervención agradeciendo “a todas aquellas personas e instituciones que han contribuido a frenar la pandemia investigando para conseguir la vacuna en un tiempo récord”. “La ciencia al servicio de los ciudadanos mitigará muchos de los males que nos aquejan”, concluyó.

Respecto al título de este concurso, ´Valores para unir`, el presidente de esta fundación destacó que “cientos de personas han reflexionado sobre los valores de la sociedad actual y sus retos a la búsqueda de soluciones con una participación que ha superado la de otras ediciones”.

Muchos de esos textos, remarcó Jesús Aznar, “han incidido en la necesidad de una mayor conciencia sobre la conservación del planeta; la tierra que nos sostiene tiene que estar impregnada de valores que den coherencia y faciliten la unión entre diferentes”.

En la entrega de los galardones participaron el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán; el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván; el gerente de la empresa pública Aragón Exterior, Ramón Tejedor; la profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Zaragoza, Anunciación Pérez, y el profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud, Miguel Ariño.

Los ganadores de esta cuarta edición, en la que además se concedieron varios accésit, fueron María Serrano, del colegio Antonio Machado, en la categoría de menores de 18 años. Este centro educativo también recibió un reconocimiento durante la velada. En la modalidad de hasta 30 años el vencedor fue Jorge Ferreira; Paula Fernández de Larrea, en la de 31 a 54, y José Luis Ariza, en la de mayores de 54 años.

Todos recogieron una pieza escultórica de Ángeles Anglada que representa dos manos entrelazadas simbolizando la idea de avanzar unidos. Con este gesto también se fotografiaron los protagonistas de la velada.

Uno de los asistentes, Antonio Alemany, de 84 años, llegó desde Barcelona y no se ha perdido ninguna edición de este certamen. En esta ha quedado finalista con el relato ´Y la vida sigue pero no igual`. “Me gustan mucho los valores que transmite este concurso por el nexo de unión que supone entre mayores y jóvenes –comentó– y mientras pueda seguiré viniendo a la entrega de los premios”.

El acto en el Salón Rioja del Patio de la Infanta lo presentó Javi, el Mago, y contó con las actuaciones del grupo ´As de corazones`; el cantautor Chema Bello y el cantante y actor Anchel Pablo. Además, se presentó el libro con los trabajos finalistas de las ediciones de los dos últimos años.