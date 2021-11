Carlos Pérez Naval, fotógrafo de naturaleza: “España es el destino ornitológico más rico de Europa”

Carlos Pérez Naval (Calamocha, 2005), es, a su juventud, un fotógrafo destacado de la naturaleza que presenta la guía ‘Aves de España’.

Resúmame qué es ‘Aves de España’.

Es un libro de 416 páginas, el primero de fotografías de aves de España, un destino ornitológico de primera clase y el más rico de la Europa comunitaria, donde se muestran las 374 especies (no rarezas) que habitan aquí.

¿Cuál es el objetivo de esta guía y cuándo la empezó a organizar?

Identificar las aves con sus diferentes plumajes y vuelos. Lo empecé a preparar durante el confinamiento. Hice unas primeras láminas, vi que funcionaban muy bien y me animé a continuarlo.

¿A qué público va dirigido?

Muy variado. Desde personas que se están iniciando en la naturaleza y quieran conocer las aves hasta expertos que se interesan por las variantes de los plumajes. Es una guía cómoda para salir al campo a identificarlas.

¿Todas las fotografías son suyas? ¿Cuál es la más antigua?

He hecho el 95% de las 1.500 fotos del libro. Las más antiguas son las de unas grullas de Torralba y un pájaro moscón de Monzalbarba que hice con cinco o seis años.

¿Con cuántos años empezó?

Con cuatro años empecé a hacer fotos de plantas y flores porque al no moverse eran más fáciles de enfocar.

Y con seis años empezó a ganar concursos….

En 2012 gané el primer premio de categoría escolar primaria en el Concurso de fotografía ‘Laguna del Cañizar’, de Villarquemado (Teruel).

Y desde entonces ha recibido setenta premios y menciones de honor en concursos internacionales y nacionales de fotografía de naturaleza. Con 16 años, ya es uno de los fotógrafos juveniles más premiados del mundo.

Con nueve años me convertí en el ganador más joven de la historia (Young Wildlife Photographer of the Year) del prestigioso concurso realizado por la BBC y el Museo de Historia Natural de Londres.

Y el premio se lo entregó Kate Middleton, la mujer del príncipe Guillermo de Inglaterra. ¿Le gusta presumir de ello?

Tiendo a ser humilde. Si gano un premio siento un gran satisfacción, pero nunca voy presumiendo.

Dijo que estaba contento porque aquella foto ganadora la hizo cerca de su casa. ¿No hubiera preferido sacarla en un país exótico?

Los alrededores de mi casa en Calamocha es mi lugar preferido. La clave está en conocer el comportamiento de las especies. Muchas de las fotos que más me gustan las he hecho en el jardín de mi casa. Cuando todo está nevado puedo hacer fotos desde el interior de casa y así no espanto a las aves que se acercan a los comedores que les preparo.

¿Pero ha hecho muchos viajes?

Conozco 22 países. Organizamos los viajes con mis padres siempre enfocados a la fotografía de naturaleza, aunque también me gustan las visitas culturales, sobre todo en países como Etiopía, que me parece fascinante.

Cuénteme ese proyecto de año sabático.

Cuando acabe el bachillerato viajaremos durante un año a varios destinos. Queremos empezar por Madagascar y continuar por Nueva Zelanda, Tanzania, etc.

Lo verán como un bicho raro en el Instituto.

Me ven como un buen estudiante que saca buenas notas. Pero también me gusta salir con mis amigos. Con tres de ellos solemos ir a ver pájaros y hacemos fotos.

¿Cuáles son sus fotografías favoritas?

Las más antiguas, que me traen muy buenos recuerdos. También mis fotos más artísticas. Estoy fotografiando ahora con un dron a las grullas y así tengo una visión muy diferente y curiosa de los campos de cultivos. También me gusta esperar a que las plantas heladas por la noche se descongelen a la salida del sol y provoquen destellos de colores. Estoy experimentando con el macro. Suelo buscar invertebrados que pasan desapercibidos al ojo humano.

(La guía 'Aves de de Carlos Pérez Navas se puede reservar por correo electrónico: pereznavalcarlos@iescalamocha.es)