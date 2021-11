El Defensor del Profesor alerta de un auge de los casos de acoso y agresiones y lo achaca a la pandemia

El Defensor del Profesor en Aragón ha alertado este lunes del incremento de atenciones a docentes registradas durante el curso 2020-2021, que pasaron de 18 a 31, lo que supone un 72% adicional. Este incremento, ha explicado la presidenta del sindicato ANPE, Teresa Hernández, se produce como un "tsunami" a partir de febrero de este año y a consecuencia del "largo periodo de pandemia que estamos viviendo". "Es un dato preocupante para Aragón", ha reconocido, al tiempo que ha confiado en que no se debe a "mayores problemas de convivencia", sino a los efectos de la crisis sanitaria y quizás a un mayor conocimiento del servicio; puesto que en los cursos 2018-2019 y 2017-2018 apenas se superaba la veintena de atenciones.

Respecto al curso anterior, señala el informe, se percibe un incremento de los casos denunciados en las primeras etapas educativas (Infantil y Primaria), que pasan de suponer un 6% del total a un 45%, y en el grueso de las atenciones destaca el auge de problemas entre docentes y familias (de un 10 a un 74%). "Es un dato bastante llamativo", ha señalado Hernández, quien ha recordado que los padres deben de ser los referentes del alumnado en cuanto al "respeto" y las "falsas acusaciones" a los docentes.

Durante el pasado curso también se produjeron casos de agresiones físicas a docentes, que no ocurrieron en el anterior. Asimismo, crecieron las faltas de respeto, acoso y las acusaciones "carentes de de fundamento". En este sentido, Hernández ha confiado en que el aumento esté "condicionado" por la "tensión social" provocada por la pandemia y descienda. No obstante, ha enfatizado que "no están justificadas en ningún momento".

Todo ello se refleja en el trato de los alumnos a los docentes, con aumentos en las amenazas y la dificultad de dar clase. Lo único que desciende es el ciberacoso, que pasada de un 22 a un 11%. "Esto no quiere decir que tengamos que bajar la guardia", ha alertado, al tiempo que ha recordado que la utilización de las nuevas tecnologías en el aula "debe venir precedida de formación en el buen uso de las mismas para evitar los incrementos que sí que se perciben en otras comunidades".

El informe incide en que el 61% de los docentes atendidos presentaban niveles de ansiedad "impropios" de la tarea que realizan y un 12% estaban de baja laboral.