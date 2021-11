La Plataforma Amigos de Iranzo pide a la teniente coronel de la Guardia Civil de Teruel depurar responsabilidades

La Plataforma Amigos de Iranzo ha remitido un escrito a la teniente coronel de la Guardia Civil de Teruel, Silvia Gil, para conocer por qué no se puso en marcha un dispositivo "acorde" con la peligrosidad de Norbert Feher para atraparlo, "antes de que asesinara a tres inocentes" y le pide que depure responsabilidades.

Mediante un burofax, la plataforma, agrupación sin ánimo de lucro formada por miembros de la sociedad civil de Andorra (Teruel) y alrededores, ha reclamado conocer los fallos de seguridad, la falta de medios y por qué no se compartió información alguna con los vecinos sobre el dispositivo de búsqueda de Feher, tras su intento de asesinato a dos vecinos de Albalate, el 5 de diciembre de 2017, y cuando había "pruebas irrefutables" de que seguía en la zona.

Días después, el 15 de diciembre, fue detenido tras asesinar la jornada anterior a dos guardias civiles, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, y al ganadero y vecino de la zona, José Luis Iranzo, que colaboraba en la localización Feher. Para la plataforma, hay evidencias "imposibles de negar" que confirman "que, no solo todo se hiciera rematadamente mal, sino que también presuntamente nos están mintiendo".

Feher ha sido declarado culpable y condenado a prisión permanente revisable el pasado 29 de abril por los tres crímenes "una pena que nosotros aplaudimos y que ha sido la mejor y más importante noticia en estos casi cuatro años", han apuntado desde la plataforma.

Sin embargo, han pedido más explicaciones y responsabilidades "ante las cada vez más claras evidencias de todo lo que falló, ratificado aún con mayor claridad tras los testimonios de los testigos en el juicio" a Feher.

Paso adelante

Con esta finalidad, el pasado 28 de septiembre enviaron el burofax la teniente coronel de la Guardia Civil de Teruel, que asumió su cargo el pasado mes de abril, por lo que no tiene "ningunaresponsabilidad sobre las órdenes que se dieron, y de las que no se dieron", pero a espera de que dé "paso adelante y sea la persona que por fin haga el ejercicio de transparencia y búsqueda de la verdad", si bien hasta ahora no han recibido respuesta.

En concreto, le han solicitado una reunión para conocer toda la información que haya recopilado sobre el despliegue policial que se puso en marcha en la zona de Albalate y Andorra entre el 5 y el 14 de diciembre de 2017 y si va a abrir una investigación interna para depurar responsabilidades.

Al respecto, la plataforma menciona en su burofax que existan dos peritajes privados que se hicieron al teléfono móvil de José Luis Iranzo en la tarde que ayudó a la Guardia Civil a buscar a Feher, y en la que falleció, "que, presuntamente, confirma que las declaraciones en sede judicial de los guardias civiles que pasaron con él la última tarde de su vida no coinciden con el verdadero recorrido que hizo José Luis aquellas horas".