Silvia Gil: "Las mujeres pueden llegar a todo en todas las áreas"

Silvia Gil Cerdá es la primera mujer en 176 años en dirigir una Comandancia de la Guardia Civil. En concreto, la de Teruel. Además, una de las únicas cuatro mujeres con el grado de teniente coronel en la Benemérita.

Antes de adentrarnos en su trayectoria, me gustaría que valorara la problemática que encierra su destino. La provincia de Teruel fue escenario de tres asesinatos cometidos por Igor el Ruso, además de las acciones del Rambo de Requena. Hay preocupación e incluso malestar en zonas como Andorra.

Conozco esos sucesos. Por supuesto, la Guardia Civil protegerá Teruel como siempre ha hecho. Ese es nuestro fin.

¿Qué supone su designación?

Un honor muy grande para alguien que siente muy dentro de sí a la Guardia Civil, además de una enorme responsabilidad.

Su trayectoria profesional habla de romper y romper muros…

Mi último destino fue como comandante en el Área de Mujeres e Igualdad. Allí afrontamos muchos retos. Entre ellos, concienciar de la importancia de que haya más mujeres en la Guardia Civil. En la actualidad, solo el 8 por ciento de los 76.000 guardias civiles son mujeres, cuando ya hace 32 años que entraron las mujeres al Instituto Armado.

Actualmente la Guardia Civil cuenta con una mujer como directora general: María Gámez.

Exacto. Y ese hecho de que una mujer dirija la Guardia Civil le ha dado otra impronta a la institución. Es muy importante que las mujeres sepan que pueden llegar a todo en todas las áreas de la sociedad.

¿Defiende el feminismo?

Entendido como igualdad de derechos y oportunidades entre hombre y mujer, desde luego.

¿Es machista la Guardia Civil?

Qué pregunta... (sonríe). Comencé mi formación hace 25 años. En todo este tiempo, en algunos momentos ha habido diferencias que podrían atribuirse al machismo. Afortunadamente, se ha evolucionado mucho y para bien.

¿Cómo ha logrado abrirse camino en una institución tan jerarquizada?

Cuesta mucho ascender. Cada vez es más difícil. Además de esfuerzo profesional, hay que hacer un gran esfuerzo académico. Soy licenciada en Derecho y graduada en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Llevo toda la vida estudiando y sigo estudiando.

Usted comenzó en 1996, en la Academia General Militar de Zaragoza.

Así es. Fue duro. Recuerdo que las pruebas físicas eran idénticas a las de los hombres, algo que ahora afortunadamente no es así. Era una Zaragoza muy diferente a la actual. Cuando vine hace poco a presentarme al general de zona, incluso tuve que usar el Google Maps... En Zaragoza estuve los dos primeros cursos. Los tres últimos fueron en Aranjuez.

Fue la primera mujer en aprobar el curso de especialista de montaña en España.

El curso se hace en Jaca. Nuestra escuela está en Candanchú. Me gustaba mucho la especialidad y me planteé dirigir una unidad de montaña. Fue un curso durísimo. Todos eran atletas. Y no consiste en hacer unas marcas mínimas, sino que es por oposición. Muy duro, pero lo logré.

Y siguió derribando barreras: también fue la primera mujer al mando de un Área de Socorro.

Eso fue en Cangas de Onís. Tenía como responsabilidad Galicia, León, Asturias y Cantabria.

¿Qué edad tenía entonces?

29 años. Antes estuve en una misión internacional en la Franja de Gaza como oficial de enlace entre israelíes y palestinos. De la misión internacional me fui a Francia, concretamente a la Escuela de Oficiales de la Gendarmería, muy cerca de París.

También ha sido la primera mujer al frente de un Subsector de Tráfico.

Eso fue en Las Palmas, en Canarias. Ahora afronto otro reto apasionante en Teruel.